Je raadt nooit hoe bizar de Nederlandse prijs van de Alpine A110 R Ultime is

Ze durven wel bij Alpine met de Nederlandse prijs van de A110 R Ultime

Een jaar geleden onthulde Alpine de A110 R Ultime. Het nieuwe vlaggenschip van het merk dat voortborduurt op de A110, het enige échte sportieve model van het merk dat al heel wat jaartjes meedraait.

Na een jaar is een Nederlandse prijs bekend en met wat leuk aankleden gaat het prijskaartje uiteraard verder omhoog. Van deze versie, onthuld op de Autosalon van Parijs 2024, worden er maar 110 gemaakt. Voor die exclusiviteit moet je lappen.

Extreem

Alpine noemt de A110 R Ultime de “meest sportieve Alpine ooit”, en dat is geen holle marketingkreet. Het onderstel is strakker, de remmen zijn groter en de aerodynamica is tot in het kleinste detail geoptimaliseerd. Onder de motorkap schuilt dezelfde 1.8-liter turbomotor als in de A110 R, maar nu goed voor 345 pk op 102 RON brandstof.

Dit alles resulteert in een 0-100-tijd van 3,8 seconden. Da’s een tiende sneller dan de al niet bepaald slome A110 R. Uiteraard draait het niet om sprintjes bij een A110, dan koop je maar een elektrische auto. Het is het rijgevoel in de bochten waar dit model excelleert.

Atelier Sur-Mesure

Nieuw voor deze Ultime is dat kopers hun auto kunnen samenstellen via het zogehetenAtelier Sur-Mesure-programma. Denk aan een tailor-made ervaring waarbij je niet alleen de kleur van je stiksel kiest, maar echt samen met het designteam van Alpine aan de slag gaat. Poltrona Frau, bekend van high-end interieurdesign, levert bijvoorbeeld de materialen. Het idee is dat elke A110 R Ultime uniek wordt.

Oh ja, de prijs

Binnen die oplage van 110 stuks zijn 15 auto’s nog specialer: de “La Bleue”. Die krijgt een met de hand aangebracht kleurverloop dat alleen in de Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé wordt gemaakt. Net zo ambachtelijk als die speciaalkoffie bij je favoriete zaak.

Nu komt het deel waar je even moet gaan zitten. De Nederlandse vanafprijs van de Alpine A110 R Ultime bedraagt € 290.500, inclusief btw en bpm. Jawel, bijna drie ton voor een auto die in de basis nog steeds een compacte sportcoupé met een viercilinder is. Als je kiest voor verdere personalisatie ga je natuurlijk dik over de drie ton. Voor een Alpine.

De eerste leveringen staan gepland voor begin 2026. Eerlijk is eerlijk, ze durven wel daar in Dieppe. Ik denk dat alleen de Fransen zo gek zijn om zoveel geld neer te tellen voor dit stukje nationaal trots. Ik bedoel bijna 300.000 euro voor een Alpine A110. Hoe goed het model ook is.. dat is toch wat aan de pittige kant.