Nederlanders zijn trouw aan hun autoverzekeraar

Na verloop van tijd wisselen is er voor een hoop Nederlanders niet bij.

Het kopen van een nieuwe auto; voor velen is het een van de mijlpalen in het leven. De oude auto is aan vervanging toe en je kunt niet wachten om een nieuwe voor je deur te parkeren. Voordat je besluit welke auto je gaat aanschaffen, neem je waarschijnlijk uitgebreid de tijd om je te oriënteren op het merk en het model. Hou daarbij ook rekening met de te betalen premie voor de autoverzekering en de wegenbelasting; vaak geldt namelijk hoe goedkoper en lichter de auto, hoe lager de autopremie is. Het kopen van een nieuwe auto, is een goed moment om wel te kiezen voor een nieuwe autoverzekeraar. Een groot deel blijft echter zitten waar hij zit.

Wie bekijkt de autoverzekering?

Volgens het onderzoek van AllSecure vindt 64 procent van de bestuurders het aanschaffen van een andere auto het perfecte moment om autoverzekeringen te vergelijken. 31 procent maakt rond de jaarwisseling tijd om de verzekering onder de loep te nemen. Als je hard hebt gespaard en je hebt eindelijk die felbegeerde Ferrari in je garage staan, zul je ongetwijfeld je auto de best mogelijke verzekering geven. 74 procent van de autobezitters kiest er echter voor om na de aanschaf van een andere auto bij dezelfde verzekeraar te blijven. En daarmee kun je jezelf qua premie best in de vingers snijden.

Wie is vaker trouw?

Het AllSecure-onderzoek wijst het volgende uit: hoewel 64 procent van degenen die een nieuwe auto aanschaffen de autoverzekering vergelijken, blijft maar liefst driekwart van deze groep bij dezelfde verzekeraar. Nederlanders lijken dus behoorlijk trouw te zijn als het gaat om hun contract met autoverzekeraars. Die loyaliteit is enigszins leeftijdgerelateerd. Zo blijkt dat van de automobilisten tussen de 18 en 34 jaar 24 procent van verzekeraar is gewisseld, waar onder de 65-plussers slechts 15 procent overstapte. Volgens de Brandmanager van AllSecure is dit verschil makkelijk te verklaren. Zo is de jongere leeftijdsgroep vaak kritischer wanneer ze informatie doorspitten. Bovendien zijn ze erop gebrand om zoveel mogelijk waarde te krijgen voor hun geld. Deze leeftijdsgroep neemt hun uitgaven wat vaker onder de loep en heeft er minder problemen mee om over te stappen naar een andere verzekeraar als ze daar voor minder geld terecht kunnen. Jongeren zijn bovendien behendig met het internet en online verzekeringen vergelijken en een autoverzekering afsluiten was nog nooit zo makkelijk.

Een kritische blik

Wie heeft nu de meest kritische blik? Natuurlijk staan Nederlanders bekend om hun zuinigheid, maar heeft dat ook invloed op hoe we omgaan met onze autoverzekering? Volgens onderzoek doet 36 procent van de bestuurders die een andere auto hebben aangeschaft daadwerkelijk uitgebreid research om zo de meest voordelige autoverzekeraar aan de haak te slaan. Deze groep bestaat voor 57 procent uit bestuurders tussen de 18 en 34 jaar en voor 25 procent uit 65-plussers. Ook is het duidelijk dat mannen wat kritischer zijn op het gebied van autoverzekeringen dan vrouwen. Zij doen namelijk vaker uitgebreid research (41 procent tegenover 31 procent).

Manieren van autoverzekering vergelijken

Het blijkt dat Nederlanders vooral online hun research doen wanneer het tijd is om de autoverzekering onder de loep te nemen. Hoewel 25 procent een financieel adviseur of tussenpersoon inschakelt om advies in te winnen, speurt 19 procent vergelijkingswebsites af op zoek naar de beste deal en 15 procent wendt zich tot websites van autoverzekeraars. In totaal oriënteert 34 procent zich dus online.