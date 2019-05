Dit zijn 9 budget sport sedans tot 15 mille

Aangezien een M3 toch altijd buiten budget is.

Het is een van de populairste auto’s van Autoblog: de BMW M3. Samen met de C63 AMG en Audi RS4 is het een enorm tot de verbeelding sprekende auto. Zeer puike prestaties, een geweldige wegligging en voldoende visueel spektakel om de buurman jaloers te maken.

Het zal ook niet de eerste keer zijn dat we een lijstje maken met BMW M3’s, we hebben hier een hele uitgebreide voor je. Ook hebben we zelfs een lijstje met auto’s die er niet kwamen, puur en alleen vanwege het feit dat ze het zouden afleggen tegen de BMW M3 en zijn Duitse consorten.

Een veelgehoorde klacht is dat een M3 voor de meeste mensen ongrijpbaar is. Niet alleen in aanschaf, maar ook in onderhoud. Maar stel, je wens voor een M3 blijft gelijk, maar het budget laat slechts een fractie toe. Wat moet je dan doen? We nemen 9 geschikte kandidaten met je door:

MG ZT 190 (RJ)

€ 3.950

165.000 km

Als het echt niets mag kosten, is deze volbloed een optie. We kennen de ZT van ‘die Rover 75 met Mustang V8 en achterwielaandrijving. Dat klopt, maar er waren ook iets normalere uitvoeringen, zoals de MG ZT190. Dit was een van de eerste MG’s volgens het nieuwe recept na de milleniumwisseling: men neme een Rover 75, en verander alles een beetje eraan. In het geval van de MG ZT 190 lukte dat heel aardig, voornamelijk omdat de basis nog vrij vers was en erg goed (het was eigenlijk een BMW met voorwielaandrijving). De MG ZT 190 klinkt niet verkeerd en ziet er goed uit. De prestaties blijven wel een beetje achter op het heldhaftige geluid van de dubbele sportuitlaat. Als je niet bang bent voor kilometers, kun je ze nog goedkoper vinden.

Honda Accord Type S (CL)

€ 5.500

2004

165.000 km

Honda’s in Nederland blijven een lastige kwestie. De Honda Accord in kwestie kostte tussen de 35 en 40 mille nieuw. Voor dat geld kocht men toen liever een premium auto. In technisch opzicht was het overigens best een premium stuk techniek. Het onderstel is waanzinnig goed en uitgewogen. De 2.4 motor voelt aanvankelijk niet heel erg snel aan, maar je moet ‘m echt op toeren jagen voor vermogen. Boven in de toeren vind je ergens 190 pk. Zeker met een open luchtfilter en sportievere uitlaat klinkt het veel spectaculairder dan het werkelijk is. Maar dat maakt niet uit, want je hebt voldoende lol. In Japan was er een nóg snellere versie, de Accord Euro R.

Ford Mondeo ST220 (B4Y)

€ 6.000

2005

150.000 km

Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat elk zichzelf respecterend merk een sportieve variant van hun D-segment sedan in de showrooms had staan. Al was het maar om meer spoilertjes en velgen te verkopen. Ford heeft daar een enorm lange historie mee: denk aan de snelle variant van de Taunus, Sierra en natuurlijk de Mondeo. De laatste keer dat Ford het probeerde was met de Mondeo ST220. Dit was niet zomaar een Mondeo met een V6 (die had je ook), maar een Mondeo met een dikke bumperkit, enorme lichtmetalen spaarvelgen en twee vuistdikke uitlaten. De dikke drieliter zescilinder was krachtig en vocaal. Een verkoophit is het nooit geweest, want niet premium genoeg. Echter, de motor is in essentie een halve Aston Martin V12. Hoe premium is dat?

Opel Vectra OPC (C)

€ 7.250

2006

185.000 km

Als het gaat om absolute topsnelheid, neem dan deze. De Opel Vectra OPC is namelijk voorzien van een zeer aerodynamisch koetswerk en b behoorlijk wat topvermogen uit een 2.8 V6 met turbo. Deze levert 255 pk, wat gezien het slagvolume en de turbo niet een heel hoog specifiek vermogen is. Maakt niet uit, op de AutoBahn kun je prima meekomen met het snellere werk. Ook deze varianten zijn vrij lastig te vinden, zeker nette exemplaren. Toch is het een van de snelste manieren om vijf man en hun bagage rond te tuffen. Audi zou dit een A5 Sportback S-Line noemen en het dubbele vragen. Strikt genomen geen sportsedan, want de auto is in feite een hatchback, dankzij de vijfde deur.

Mazda 6 MPS (GG)

€ 7.500

180.000 km

2006

De Mazda 6 MPS is ook zo’n onbegrepen auto. Een enorm krachtige 2.3 MZR viercilinder turbomotor met 380 Nm was verantwoordelijk voor flink wat voorwaartse drang. Dankzij de vierwielaandrijving zat je binnen zes seconden op de 100 km/u. Uiteraard was de topsnelheid begrensd op 250 km/u. Kortom, een onopvallende doch sportieve sedan. De normale Mazda 6 deed het niet verkeerd, maar echt een hardloper was het niet. Dus om een goed exemplaar te vinden, zul je even moeten zoeken. Prima te tunen, trouwens. Dus een goede basis voor een leuke sleeper.

BMW 320si (E90)

€ 9.500

2006

110.000 km

Dit moet wel de langzaamste homologatiespecial ooit gebouwd zijn. Natuurlijk bouwt BMW de M3, maar die basis is veel te krachtig voor veel toerwagenseries. Daarvoor werd veelal gekozen voor de BMW 320i. Om voor de FIA WTCC de 3 Serie te homologeren werd de 320si in het leven geroepen. Deze was voorzien van de N45B20S motor. Het blok werd in Engeland met de hand gebouwd en dat was helaas te merken: het is een van de minst betrouwbare motoren die BMW na het millennium gebouwd heeft. Het was ook niet de snelste: ondanks alle moeite en het hoogtoerige karakter was het vermogen slechts 173 pk en 200 Nm. Dankzij heel veel BMW M onderdelen als velgen, onderstel en sportstoelen was het wel een enorm fijn rijdende BMW. De ideale auto voor de M3 bestuurder die al drie keer zijn rijbewijs is kwijt geraakt.

Alfa Romeo 156 GTA (932)

€ 12.500

2003

135.000 km

De Alfa 156 GTA werd nooit als M3 concurrent in de markt gezet, maakt niet uit wat de overenthousiaste Alfa-dealer ervan vond. Je komt bijna 100 pk te kort en de aandrijving geschied op de verkeerde wielen. De motor is trouwens wel een goede reden om deze auto te overwegen, want is het een karakterknaller van hier tot Turijn. Je hebt echt het gevoel in iets bijzonders te rijden, de bodykit is compleet afwijkend en in het interieur vind je enorme sportstoelen die je op je plaats houden. Qua wegligging is de 156 GTA duidelijk niet een M3: de voortrein heeft bij volgas echt moeite met de kracht van de Busso V6. Nette lijnen rijden en rustig het gaspedaal doseren is het devies met deze auto.

Alpina D3 (E90)

€ 14.500

2006

180.000 km

Meestal zijn Alpina’s bijzonder snel, bijzonder dorstig en bijzonder prijzig. Dat was niet het geval met de Alpina D3 van de E90 generatie. Dit was een soort budget aanbieding. Het moment kon niet beter gekozen worden, want de auto kwam twee jaartjes voordat de financiële crisis uitbrak op de markt. Met name in het Verenigd Koninkrijk verkocht de Alpina D3 erg goed. De D3 was niet gebaseerd op de 335d, maar een eenvoudige 320d. Deze werd middels wat upgrades voorzien van 200 pk. In principe net voldoende voor aansprekende prestaties. Je zou kunnen kiezen voor een snellere 330d, maar de Alpina heeft qua onderstel en wielen weer betere hardware. Mocht je er eentje opzoeken, houdt er rekening mee dat ze veel kaler waren uitgerust dan ‘normale’ Alpina’s. Zo zie je voldoende exemplaren met stoffen bekleding, uni-lak en handbediende airco.

Audi A4 DTM Edition (B7)

€ 14.950

2005

150.000 km

De Audi RS4 (B7) geldt nog altijd als een van de best rijdende RS4’s die Audi ooit gebouwd heeft. Niet zozeer in rechte lijnen (dan is het zelfs de langzaamste), maar wel qua rij-eigenschappen. Een hint van die auto is te vinden bij de Audi A4 DTM. De A4 DTM is namelijk ontwikkeld door Audi quattro GmbH, dat we tegenwoordig kennen als Audi Sport. De A4 DTM is gebaseerd op de 2.0T quattro en heeft de Golf GTI motor onder de kap. Voor de gelegenheid is het vermogen opgeschroefd naar 220 pk en 300 Nm. Ondanks dat de A4 DTM Edition vrij snel is in een rechte lijn (0-100 km/u in 6,4 seconden en een top van 244 km/u), was het voordeel het weggedrag dat verbeterd werd met een aangepast onderstel. In Nederland zijn er 75 stuks van verkocht, dus je komt ze geregeld tegen.