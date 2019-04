Domper voor Tesla: aanzienlijk minder auto’s geleverd

De kwartaalcijfers vallen weer eens tegen.

Tesla en beloften: het is geen goede combinatie. De Amerikaanse elektrogigant heeft vannacht in een persbericht de kwartaalcijfers gedeeld voor de eerste drie maanden van 2019 en positief zijn deze niet per se. Volgens Tesla hebben leveringsproblemen in Europa en China roet in het eten gegooid.

In concrete cijfers heeft Tesla in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 77.100 voertuigen geproduceerd. De Model 3 (rijtest) neemt het grootste portie voor zijn rekening, want met 62.950 geproduceerde exemplaren voor Tesla’s kleinste overtreft hij de productie van de overige twee modellen ruim. Alles bij elkaar opgeteld rolden er in de afgelopen drie maanden 14.150 stuks van de Model S en Model X uit de fabriek.

Hoewel Tesla afgelopen drie maanden liefst 110 procent meer auto’s wist af te leveren dan in dezelfde periode vorig jaar, heeft het nog veel te verbeteren als het aankomt op distributie. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018 daalden de leveringen namelijk met 31 procent.

Als we kijken naar absolute cijfers, dan zien we dat Tesla nog behoorlijke problemen kent in het leveringsproces. Waar de Amerikanen 77.100 auto’s produceerden in Q1, wist het slechts 63.000 auto’s te bezorgen. Met name de Model 3 heeft eronder te lijden. Dit model werd in de afgelopen drie maanden 50.900 maal afgeleverd – wat betekent dat grofweg 12.000 achterbleven. Van de Model S en Model X werden gezamenlijk 12.100 stuks bezorgd.

Ondanks dat de Model 3 op de markt beter presteert dan zijn concurrenten, erkent Tesla dat het op dit gebied efficiënter moet zijn. Tesla wijt de problemen voorlopig aan de relatief stroeve afleveringen in Europa en China, en het feit dat het dit alles vanuit één grote fabriek in San Fransisco moet organiseren. Had het bedrijf fabrieken in gunstigere locaties gehad, dan was het wellicht anders geweest. Nu overschrijdt de productie de bezorgingen met 22 procent.