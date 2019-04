Polestar vergrijpt zich ook aan de V60 en XC60

Dit! Dit is fijn!

Toen Polestar door Volvo ineens werd veranderd in een eigen, elektrisch automerk, bestond de kans dat het gedaan was met opgewaardeerde uitvoeringen die de performanceafdeling tot dan toe op de markt bracht. Niets bleek minder waar, want het doet nog altijd waar het in uitblinkt. Vorig jaar bewees het dit met de ‘Polestar Engineered’ S60. Inmiddels zijn ook de andere modellen in 60-reeks aan de behandelingen onderworpen.

Volvo heeft deze week namelijk de doeken getrokken van de Polestar Engineered V60 en XC60. In de meest sportieve trim van het merk worden zowel de prestaties als het uiterlijk van de modellen naar een hoger niveau getild.

De verbeteringen staan uiteraard gelijk aan de extra’s die we op de S60 Polestar Engineered konden vinden. De aandrijflijn is een krachtige T8 Twin Engine, die goed is voor 415 pk een 670 Nm. De techneuten van het merk hebben de krachtbron op zo’n manier ontwikkeld, dat deze zijn koppel sneller moet leveren en het vermogen meer op de achterwielen richt. In combinatie met een verbeterd onderstel, mede dankzij ophanging van Öhlins, moeten de rijkwaliteiten niet onaardig zijn.

Tenslotte zijn de Polestar Engineered modellen voorzien van betere remklauwen, grotere en nieuwe velgen, zwart verchroomde uitlaatpijpen en bredere wielkasten. Binnen en buiten zijn gouden accenten te vinden.