Vooraanstaand Tesla techneut poetst de plaat

De exodus bij Tesla gaat verder. Een vooraanstaand techneut poetst nu ook de plaat.

Hoewel er in het verleden soms al wat klachten van medewerkers van Tesla waren omtrent de werkomstandigheden, was Tesla de afgelopen jaren niet per se de slechtste plek om te werken. Veel medewerkers kregen immers aandelen als deel van hun compensatiepakket. En dat heeft veelal goed uitgepakt voor de betrokkenen, zeker als ze wat hoger in de boom zaten.

Inmiddels is Tesla echter radioactief. Als je er in rijdt ben je volgens drommen mensen praktisch een nazi. Laat staan als je ervoor werkt. Geen wonder dus dat niet iedereen meer staat te springen om voor toekomstig Rus ome Elon te komen werken, of te blijven werken. In het recente verleden verlieten al enkele hoge piefen het nest. Onder andere David Lau, Vice President of Software Engineering, Petter Winberg, Principal Crash Safety Engineer, Marc Van Impe, Global Vehicle Automation and Safety Policy honcho en CIO Nagesh Saldi poetsten de plaat.

Nu voegt ook Milan Kovac, niet te verwarren met Takeshi Kovac uit Altered Carbon zijn naam toe aan dit lijstje. Milan Kovac was een belangrijke techneut binnen Tesla. Hij heeft eerst jarenlang aan het Autopilot programma gewerkt. Meer recent was hij hét kopstuk in het project voor de Optimus Robot. Elon Musk zei onlangs nog dat hij verwacht met deze robot 10.000 miljard per jaar aan omzet te kunnen draaien. Gezien de beoogde vraagprijs van 20.000 Dollar, denkt Musk dus 500 miljoen units van de mensvormige robot per jaar te kunnen slijten. Elon is dus weer (on)gezond optimistisch over Optimus.

Wellicht voelt Kovac de druk, wellicht wil hij niet langer met Tesla verbonden worden, maar feit is dat hij weg gaat. En dat hij zegt dat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. De beste man maakt er een punt van te benadrukken dat zijn vertrek puur omwille van het laatste is. Maar goed, dat je dat erbij ‘moet’ zeggen dezer dagen, tekent wel de schrijnende situatie omtrent het gepolariseerde imago van het bedrijf.

This week, I’ve had to make the most difficult decision of my life and will be moving out of my position. I’ve been far away from home for too long, and will need to spend more time with family abroad. I want to make it clear that this is the only reason, and has absolutely nothing to do with anything else. My support for Elon Musk and the team is ironclad – Tesla team forever.

Ja, die voel je wel in je botten hè. Wil jij wel graag voor Tesla werken? Laat het weten, in de comments!