Lamborghini denkt dat je hun auto’s niet zomaar sloopt

Dit deden ze 30 jaar geleden niet hoor.

Bij een Italiaanse supercar denk je aan emotie, maar ook aan piepjes, kraakjes en potentiële dure garagerekeningen. Anno 2025 valt dat allemaal wel mee. De auto’s zijn zo goed doorontwikkeld dat zelfs je oma boodschappen kunt doen in een Lamborghini.

Het Italiaanse merk heeft inmiddels ook wel vertrouwen in hun eigen producten. Zoveel vertrouwen zelfs dat ze het garantie- en onderhoudtermijn hebben herzien. De moderne auto’s zomaar slopen is een lastige opgave.

Lamborghini garantie

Wie een Temerario, Revuelto of Urus SE bestelt, krijgt de eerste vijf jaar onderhoud cadeau. Dat is niet zo baanbrekend. Zo geeft Ferrari zelfs zeven jaar gratis onderhoud op de aanschaf van een nieuw model. Daarbovenop zit het echte nieuws met het Selezione Warranty Extension-programma, waarmee de fabrieksgarantie tot tien jaar verlengd kan worden. Voor de moderne hybride modellen zoals de Revuelto biedt Lamborghini standaard acht jaar garantie op de hoogspanningsbatterij.

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden aan het garantieprogramma. Lamborghini benadrukt het belang van originele onderdelen. Alleen met Genuine Lamborghini Spare Parts blijft de garantie in tact. Dus als je gaat zitten klooien met de motor zeggen ze in Italië zwaaizwaai naar je garantie.

Voor wie nog wat extra flair wil, is er het Genuine Accessories Range: een collectie van meer dan 150 officiële accessoires waarmee eigenaren hun auto verder kunnen personaliseren. Denk aan carbonfiber-interieurpanelen, exclusieve velgen of zelfs koffers op maat. Alles officieel van Lamborghini. Het is natuurlijk een antwoord op al die tuningsbedrijven zoals een Novitec, die gretig verdienen aan het personaliseren van onder andere Lamborghini’s.

Polo Storico

Voor modellen die echt ver terug in de tijd gaan is er Polo Storico, opgericht in 2015. Dit is Lamborghini’s eigen restauratie-afdeling, waar klassiekers als de Miura, Countach of Diablo tot in de kleinste details worden hersteld. Elk project begint met archiefonderzoek, gevolgd door eindeloze uren vakmanschap om de auto in z’n originele staat terug te brengen. Het eindresultaat: een officieel certificaat van echtheid en een klassieker die letterlijk weer als nieuw is.

De nieuwe garantievoorwaarden maken het kopen van een nieuwe Lamborghini nóg normaler. Het begint een beetje op een Kia te lijken zo. Nou ja, peace of mind is ook wat waard zullen we maar zeggen. Zelfs, of misschien wel juist, in een supercar.