Hete Volkswagen T-Roc R krijgt 300 pk

Pittig, daar houden wij wel van.

Het lijkt helemaal nog niet zo lang geleden dat Volkswagen de doeken trok van de T-Roc, maar ondertussen is de auto alweer bijna anderhalf jaar oud. De Duitse autofabrikant heeft sindsdien meerdere configuraties van de auto onthuld en ook een sportpakket is inmiddels verkrijgbaar, maar tot een écht krachtige versie is het vooralsnog niet gekomen.

Daar moet snel verandering in komen. Volkswagen heeft deze week een video gedeeld waarop rallycoureur Petter Solberg te zien is in een gecamoufleerde versie van de toekomstige T-Roc R. Hoewel het op de beelden lastig te zien is hoe de pikante versie van de T-Roc eruit moet komen te zien, is er gelukkig meer duidelijk over de techniek.



Een van de doelen die Volkswagen zichzelf heeft gesteld voor de krachtigste versie van de T-Roc, is dat het de meest wendbare auto in zijn klasse moet worden. In een poging dit doel te verwezenlijken heeft Volkswagen de ingenieur Karsten Schebsdat en professioneel autocoureur Benny Leuchter aangesteld om de auto te ontwikkelen. Uiteraard zal later pas blijken of dit ze is gelukt, maar het is een mooi streven.

Omdat wendbaarheid geen meetbare term is, is het fijn dat ook het vermogen van de auto op straat lijkt te liggen. Volgens het Britse Autocar moet de T-Roc R dezelfde 300 pk geblazen tweeliter vierpitter krijgen die in de Golf R ligt. Een logische keuze, niet alleen om zijn naam. De auto’s worden namelijk ook op hetzelfde platform, MQB A, gebouwd. De kans is echter klein dat de T-Roc net als de Golf R in 4,6 seconden naar de 100 km/u snelt. Immers, de auto is zwaarder en staat hoger op zijn poten. Dit is tevens de reden dat Volkswagen de T-Roc niet als GTI op de markt zal brengen – die naam bewaart het merk voor zijn conventionele hatchbacks.