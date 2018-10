Droom weg bij de fenomenale Ferrari SP1 én SP2

Betasten, zoals deze man hierboven doet, moet je echter uit je hoofd laten.

Er zijn maar weinig auto’s waarvan we zo blij worden als deze twee gloednieuwe, zeldzame Ferrari’s. Op het moment dat we lucht kregen van het project begon ons bloed sneller te stromen en sindsdien zijn onze vaten eigenlijk veranderd in een eindeloze wildwaterbaan. Ferrari’s inner circle kreeg de auto’s als eerste te zien bij een besloten evenement, maar vandaag kunnen ook wij zeggen dat we de barchetta’s in het echt hebben mogen bewonderen.

Het is een wonder dat het uitteam van Autoblog niet direct gestrekt is gegaan bij het zien van de bolides, want zowel de een- als de tweepersoons barchetta is een adembenemende machine. Dit geldt overigens niet alleen voor het gruwelijk smakelijke ontwerp dat de tekenaars uit Italië hebben opgedroomd, maar ook voor de prestaties van de aandrijflijn.

De technische basis van de Monza SP1 en SP2 vinden we namelijk in een model dat Ferrari ruim anderhalf jaar geleden aan de wereld presenteerde. We spreken natuurlijk over de 812 Superfast, met zijn 810 pk sterke V12. Bij de 488 Pista Spider raadden we je aan een helm te dragen i.v.m. de hoge snelheid en het ontbrekende dak, bij de SP1 en SP2 doet Ferrari dit zelf. Sterker: de Italianen verplichten je een helm te dragen in de fenomenale machines. Gelukkig krijg je er een bijpassend kostuum bij, zodat je niet helemaal voor aap staat.