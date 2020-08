Nieuwe Volkswagen Caddy ook als camper

De nieuwe Caddy is niet langer alleen een bedrijfswagen of een praktische gezinsauto. Je kunt de Volkswagen Caddy straks ook als camper gebruiken!

Volkswagen heeft meerdere varianten voor de nieuwe Caddy in petto, waaronder een camper uitvoering. In principe is dit niets nieuws onder de zon. Van de vorige generatie Caddy had de Duitse autofabrikant ook een camper variant. Met de huidige generatie is het merk hetzelfde van plan.

De eerste Volkswagen Caddy camper genaamd Beach verscheen al 15 jaar geleden. Deze nieuwe zal officieel in september gepresenteerd gaan worden. Voordat het zover is krijgen we alvast een digitale impressie voorgeschoteld.

De Volkswagen Caddy camper heeft onder meer een twee meter lang bed aan boord. Met een panoramisch dak van 1.4 vierkante meter krijg je ook een wat meer ruimtelijk gevoel. Het blijft in de basis immers een kleine bestelbus. Dat glas neemt het claustrofobische gevoel een beetje weg. Als je gaat slapen en klaar bent met sterren tellen kun je het glazen dak donker maken. Tevens handig tijdens een autorit als de zon op een warme zomerdag zich door het glas laat zien.

Het aanbod van motoren zal grotendeels overeenkomen met de bedrijfswagen uitvoeringen. Nog even afwachten wat de daadwerkelijke beschikbaarheid en natuurlijk de prijs gaat worden. Over een maandje weten we meer.