Duitse dealer Oost-Indisch doof voor eis Mercedes-AMG

En het heeft allemaal met de auto hierboven te maken.

Eerder deze week vernamen wij uit betrouwbare bron dat Mercedes-AMG een totaal intolerante positie inneemt voor wat betreft het verkopen en flippen van haar aankomende hypercar: de Project One. De met Formule 1-techniek overgoten semi-Silberpfeil wordt volgend jaar pas afgeleverd bij de eerste klanten. Om te garanderen dat zij niet direct hun zakken vullen en ervandoor sprinten door de auto voor een veelvoud van de aanschafprijs te verkopen, heeft Mercedes-AMG diezelfde klanten een contract laten tekenen waarin staat dat dergelijke praktijken verboden zijn.

Blijkbaar heeft niet iedere koper dezelfde normen en waarden of agenda, want enkele dagen na de komst van dit nieuws drijft er in Duitsland een advertentie naar het opperblak waarin precies deze Project One aangeboden wordt. Nu het hoge woord eruit is, is er geen twijfel meer over mogelijk dat de dealer zichzelf hiermee in de voet schiet. In het ergste geval duikt Mercedes-AMG er direct op, neemt ze het productieslot in en verkoopt ze de auto aan een andere partij.

Dergelijke abrupte keuzes worden overigens vergemakkelijkt door het feit dat dit niet de eerste keer is dat deze dealer zich misdraagt. Vorig jaar, enkele maanden na de onthulling van de Project One, bood de dealer uit Bad Tölz bij München de langverwachte hypercar note bene voor hetzelfde bedrag aan.

Dit betekent dat de dealer ook ditmaal 3.790.000 euro vraagt voor de eigenlijk 2,3 miljoen euro kostende Mercedes-AMG Project One. De dealer beweert dat de auto halverwege volgend jaar, om precies te zijn op 15 juni, afgeleverd wordt. Hoewel we verwachten dat de advertentie vrij snel weer verdwenen zal zijn, kun je de gok proberen te wagen als je enkele miljoenen aan cash te verbranden hebt. We weten immers uit ervaring dat die contracten in de rechtbank niet altijd even waterdicht zijn.