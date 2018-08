Prijzen Honda NSX zitten nog steeds in de lift

De Japanse supersportwagen blijft een gewild ding.

Honda heeft de NSX een nieuw leven ingeblazen, wat op zich een gave wagen is. De auto is, laten we zeggen, heftig. Neem de styling met veel vouwen, gaten, hoeken et cetera, wat we wel gewend zijn van Honda, samen met een cutting edge hybride-aandrijflijn die zo’n 550 pk de weg op stuurt. Een echte supercar, dus. Maar is hij waardevast? Nee, niet echt.

Dat ligt wel anders met zijn voorganger, de oude NSX. De naam NSX is eentje met een geschiedenis, die alom bekend is, maar we nemen je er toch even in mee. NSX is een afkorting, NS staat voor New Sportscar, waar de X voor staat zijn de meningen over verdeeld. De meesten zeggen ‘eXperimental’, anderen zeggen dat de X een ‘onbekend’ variabel aanduidt, omdat Honda met de NSX zich op onbekend terrein waande. Want dat deden ze, in 1990. De Japanse sportwagens destijds, de Nissan Skyline, Mazda RX-7 en Toyota Supra om een paar te noemen, hadden allemaal de motor voorin liggen. Honda deed het anders. Ze wilden een soort Japanse Ferrari bouwen, met een krachtige motor die in het midden, achter de stoelen gelegd werd.

Voor de auto is alles uit de kast gehaald, met inspiratie uit de straaljagerwereld. Maar dat is niet waar de auto bekend om staat: de laatste periode van de ontwikkeling werd Honda geholpen door niemand minder dan Ayrton Senna. De F1-coureur hielp de Japanners om één van de meest iconische, maar ook destijds één van de snelste sportwagens op de markt te zetten. Dat is gelukt, zo bleek later.

Wat maakt de NSX nou zo sterk? De motor was niet baanbrekend groot, een drieliter V6 die, zoals bijna elke auto in de jaren ’90, 275 pk mobiliseert. De middenmotor-configuratie maakte het inderdaad een unieke ‘Japanse Ferrari’, maar dat maakt een auto in principe niet gewild (hallo Pontiac Fiero). De kracht was juist dat de auto gewoon eenvoudig én bloedsnel was, zonder dat je er alles voor opoffert. Een Ferrari destijds kon een NSX maar net bijhouden met een veel grotere en dorstige V8. En dat eenvoud was er ook: de auto was gestyled zoals bijna alles destijds. Een spitse neus met klapkoplampen, een grote spoiler achterop en een doorlopende lichtbalk met de knipperlichten er ‘bovenop’. Simpele designtaal, recht-toe-recht-aan, maar toch redelijk op de toekomst gericht.

Ook was de auto goedkoper dan zijn rivalen. Niet alleen qua aanschafprijs, maar ook kon je bijna er vanuit gaan dat hij niet stuk ging. De Honda kreeg ‘gewoon’ een VTEC motor mee die erg betrouwbaar bleek. Dat, in combinatie met de eenvoud van het geheel, zorgde voor een nieuwprijs van zo’n 62.000 dollar. Dat lijkt veel geld, maar vergeet niet dat het ding de toenmalige equivalent van de Ferrari 488 GTB (de 348) eruit kon rijden.

Is de auto dan zeldzaam? Het is geen Civic, maar hij is ook niet in gelimiteerde oplage gebouwd. Tevens kwamen er verschillende versies van de NSX en heeft de auto, in licht gewijzigde vorm, tot 2005 in de prijslijsten gestaan. Onderweg kwamen er een NSX-R (lichter en strakker onderstel, alleen voor Japan, 1992), een NSX-T (met iconische Targa-Tops, 1995), een Type-S (nodige update voor meer kracht, beter onderstel, etc, 1997) en een facelift in 2002 (afbeelding onder). In totaal zijn er zo’n 18.000 NSX-en gebouwd.

Er zijn verschillende opvattingen over de gewildheid van een NSX, vooral de eerste generatie. Want gewild zijn ze zeker. De prijzen zitten al een tijdje in de lift, maar er moet momenteel serieus geld neergelegd worden voor een originele NSX. Neem deze NSX-T die door RM Sotheby’s wordt aangeboden, waar verwacht wordt dat de auto 110.000 tot 130.000 dollar oplevert. Niet alleen is dat een verdubbeling van de nieuwprijs, maar ook de gemiddelde prijs voor NSX-en te koop schiet omhoog. In 2013 was dat gemiddeld 42.700 dollar, nu is het 98.100 dollar, aldus Bloomberg. En met exemplaren die al ver boven de 100.000 dollar komen wordt verwacht dat die prijzen alleen maar stijgen. Ter informatie: een Ferrari 348 mag tegenwoordig, zelfs als het een goed exemplaar betreft, voor 55.000 dollar mee.

Het moment om goedkoop een NSX te kopen als investeringsobject ligt dus al ver achter ons. Hij behoudt wel zijn waarde en zal alleen nog maar stijgen in de komende jaren. Als je ervoor in de markt bent en je wilt hem gewoon als supercar, heb je een hele goede aan de NSX. De VTEC-motoren zijn nog steeds zo betrouwbaar als elke jaren ’90 Honda en het gebrek aan elektronische middelen in de auto, zorgt ervoor dat hij voor een supercar relatief weinig aandacht nodig heeft. Eenvoudig en toch in staat om Ferrari’s het leven zuur te maken. Als dat geen klassiekerstatus rechtvaardigt…