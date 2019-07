‘Duitse RDW nam Audi in bescherming’

Facepalm. Nog een facepalm. Echt? Ja, nog eentje. Facepalm.

“Het houdt niet op. Niet vanzelf.” Het is een van de meest gebruikte taglines als het gaat om het Dieselgate schandaal. Het is nu al zo lang bezig, dat men bijna vergeten is waarom het om ging, toch?

Eh, nee. Volkswagen is een beetje stout geweest als het gaat om de uitstoot van hun dieselmotoren. Via software die herkent wanneer er een laboratorium ondertussen gaande is, gaat de motorsoftware over op een veel zuiniger programma. In principe is het natuurlijk verdraaid handig gevonden, maar het is net als met vreemdgaan: niemand gaat er beter uit komen.

Zo ook Audi. Dat merk leunt zwaar op de verkoop van auto’s met een dieselmotor. Is een periode geweest waarin ze een voortrekkersrol hebben gespeeld als het gaat om dieseltechnologie, denk aan de Audi 100 TDI in 1988. Maar ook Audi gebruikte motoren met sjoemelsoftware. Echter, volgens de Bayerischer Rundfunk heeft Audi méérdere sjoemel-software programma’s: 4 in totaal. Dat blijkt uit rapporten van de Duitse RDW (rijksdienst wegverkeer), de KBA (Kraftfahrt-Bundesamt).

De KBA wordt gezien als een vooraanstaande autoriteit. Dat blijkt helaas niet het uit het feit dat ze Audi alsnog hebben laten sjoemelen. De Rundfunk concludeert namelijk dat de meeste modellen niet eens zijn onderzocht. Men vertrouwde op de gegevens van de fabrikant, Audi in dit specifieke geval. Jazeker, de slager mocht zijn eigen v lees keuren. Ook heeft de KBA Audi aangespoord om terugacties te ondernemen, zonder dat te melden bij justitie. We hebben het nu niet over 10 jaar geleden, dit komt nog steeds voor volgens de Bayerischer Rundfunk.

Het gaat om Audi’s met voornamelijk de grotere dieselmotoren, zoals de 3.0 V6 TDI. Met name alle modellen die ‘voldoen’ aan de Euro 6 norm rijden kunnen nog rondrijden met foutieve software. Volgens de Bayerische Rundfunk gaat het om zo’n 200.000 auto’s. Helemaal een verrassing is het niet. Een dergelijk bericht kwam een half jaar geleden naar boven in verband met de kleine VW-dieselmotoren.

Met dank aan @406_v6 en @StefanVTS16V voor de tip!