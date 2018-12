Volkswagen gaat afslanken en besparen

Minder keuze, minder kosten.

Volkswagen gaat zijn aanbod inkrimpen qua modellen en met name qua uitvoeringen, zo meldt het Duitse merk. Dit jaar zijn er in Duitsland 84.000 Golfjes verkocht in meer dan 58.000 verschillende configuraties. Slechts een klein gedeelte van de Golfjes waren compleet hetzelfde. Voor de komende 5 jaar is Volkswagen van plan flink te gaan snoeien in het aanbod. De motoren en uitvoeringen die minder populair zijn en nauwelijks verkocht worden, gaan eruit.

Volgend jaar wordt de keuze voor motoren en transmissies 25% minder. Om de productie te stroomlijnen worden er dus meer identieke uitvoeringen gebouwd. Denk hierbij aan uitvoeringen met vierwielaandrijving én een automaat: die worden bijna niet verkocht. Hiermee breekt Volkswagen wel even met een belangrijke eigenschap van Duitse auto’s. Gisteren waren we in dit Tesla-artikel nog aan het klagen dat de beperkte keuze in aandrijvingen, opties en kleuren erg karig is. Vandaag ziet VW ineens dat het veel voordelen biedt. Had die ouwe Elon toch gelijk.

Het Duitse merk moet ook ergens gaan snijden, want Dieselgate hakt er hard in. Enerzijds moeten er veel boetes en schadevergoedingen betaald worden, aan de andere kant moet Volkswagen enorm investeren in elektrische auto’s. Met het uitdunnen van het aanbod hoopt Volkswagen zo’n 3 miljard euro te kunnen besparen. Vanwege Dieselgate worden gaan er ook minder diesels aangeboden worden. Volgens VW’s COO (Chief Operating Officer) Ralf Brandstatter wordt het voor Volkswagen telkens duurder om te investeren in de verbrandingsmotor. Gisteren deelde VW al mee dat in 2026 de laatste generatie plofmotoren wordt geïntroduceerd.