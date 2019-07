Waarom deze Porsche de iconische Alitalia racelivery krijgt

Gaat er een lampje branden?

Eugenio Amos (onder andere bekend van zijn automerk Automobili Amos) doet waar hij zin in heeft. Geef hem eens ongelijk. De Italiaan zit goed in de slappe was en kan al zijn automotive dromen waarmaken.

Amos heeft het verlangen om deel te nemen aan de 2.0L Cup. Dit is een klassieke raceserie voor de Porsche 911 van vòòr 1966. Natuurlijk wil de ondernemer wel opvallen met zijn 911 en daarvoor heeft hij een gave livery gekozen. Geheel in lijn met zijn Italiaanse roots krijgt de 911 de klassieke racelivery van vliegmaatschappij Alitalia. Deze livery werd vroeger onder andere gebruikt op de Lancia Stratos. Recent kwam de livery nog voorbij op een Nederlandse Lamborghini Aventador Superveloce.

Volgens Amos is dit waarschijnlijk de eerste keer dat de livery toegepast gaat worden op een Duitse auto. De render, gemaakt door BorromeodeSilva, brengt in beeld hoe de Porsche moet gaan worden. Tuthill Porsche, een firma gespecialiseerd in het opknappen en bouwen van klassieke Porsches, is verantwoordelijk voor de 911 van Amos. Volgens de Italiaan is de livery klassiek, elegant en een tikje oneerbiedig. Een iconische Italiaanse livery op een Porsche 911. Heiligschennis of een geniale zet?

Fotocredit: BorromeodeSilva