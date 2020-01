Is dít de oplossing voor een snelle GT86?

Een sportauto verbeteren met de aandrijflijn van een elektrische hatchback…

Wat doe je als je een snelle GT86 wil, maar Toyota weigert die te maken? Dan maak je er zelf maar een! Dat is precies wat Duitser Philip Schuster dacht, toen hij aan zijn Toyota GT86-project begon. In het verleden heeft hij al meerdere engine-swaps gedaan, datzelfde wilde hij ook met zijn Japanse sportauto doen. Alleen daarvoor pakte hij wel een ietwat opvallende donorauto…

Hij wilde zijn GT86 namelijk verbeteren, door een Nissan Leaf te slopen. Specifiek eentje van de eerste generatie, uit 2014. Om de pk ging het hem niet – dat is met 200 namelijk precies gelijk. Nee, het ging hem om het koppel. De Leaf produceert namelijk 400 Nm van het spul, praktisch twee keer zoveel als de 205 Nm koppel die de GT86 normaliter maakt. En die koppel is er ook nog eens meteen en niet pas boven in de toerenteller.

De Toyota GT86 is echter wel een echte drivers car, eentje die er om vraagt om bestuurd te worden. Een auto die dus eigenlijk alleen maar als handgeschakeld geleverd zou moeten worden. Schuster deelde die puristische gedachte, want hij had een opvallende gedachte: de standaard, handgeschakelde zesbak van zijn GT86 koppelen aan de motor van de Leaf. Dat was uiteraard geen makkelijk idee, ook het vinden van de juiste koppeling bleek lastig. Uiteindelijk gooide hij het Toyota-exemplaar weg en verving hij deze door eentje van Honda.

En als je onder de motorkap geen motor meer hebt, kan je daar weer mooi accu’s kwijt. In totaal heeft de Leaf86 er zestien in de neus, twaalf in waar vroeger de benzinetank was en twintig in de kofferbak. Moet hij maar geen platte band krijgen.

Helemaal klaar is Schuster er nog niet, de 86 EV kan dus nog niet op de openbare weg. Wel heeft hij alvast een dynotest gedaan en een testritje gemaakt, hij lijkt dus al aardig ver in het project te zitten.

Via Carscoops.