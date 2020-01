UPS investeert in 10.000 nieuwe bedrijfswagens

De grote investering heeft te maken met de aandrijflijn van de bedrijfswagen.

Het is bijna vanzelfsprekend te noemen dat grote bezorg bedrijven overstappen op elektrisch vervoer. Je ziet het al bij DHL, GLS, maar ook UPS. Bezorgers moeten dagelijks in stedelijke gebieden pakketen afleveren en juist in dit soort omstandigheden is een elektrische bedrijfsauto ideaal.

In dat kader heeft UPS een grote order geplaatst in samenwerking met Arrival. Beide partijen werken al samen sinds 2016 en UPS heeft bij deze Britse startup een order laten noteren voor 10.000 elektrische bedrijfsauto’s.

De investering van het bedrijf is goed voor een waarde van 400 miljoen euro. Uiteindelijk wil UPS de transitie maken naar een uitstootvrije vloot. Arrival maakt de elektrische bestelauto’s geheel op maat voor UPS. De Britten werken met een modulair platform, waardoor voertuigen op maat gemaakt kunnen worden.

Het is niet zo gek als de naam Arrival je bekend in de oren klinkt. Eerder deze maand maakte Kia en Hyundai bekend te investeren in elektrische bedrijfsauto’s. Dat doen ze ook met deze partij.

De order van 10.000 elektrische bestelauto’s is voor Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Eind 2024 moeten ze allemaal geleverd zijn. Dit jaar moeten de eerste leveringen al plaatsvinden. Bekijk de video van UPS hieronder om een toelichting te zien op de order.