Eindelijk een chique interieur voor de Focus RS

Dat ontbrak er nog aan.

De Ford Focus RS van de derde generatie (DYB) is een van de beste allrounders in zijn soort. Met 350 pk uit de viercilinder motor is het tevens een van de krachtigste in zijn klasse. Dankzij de standaard vierwielaandrijving kun je het ook direct kwijt en de prijzen zijn nog enigszins te doen. Natuurlijk, dankzij de Nederlandse belastingen wordt alles onbetaalbaar, maar in vergelijking met de concurrentie was de Focus RS niet eens zo gek duur.

Helemaal perfect is de Focus RS niet. Je zit een beetje te hoog, alhoewel dat ook een beetje ligt aan het feit dat het natuurlijk een Focus is, geen Mustang of GT. Twee andere nadelen zijn dat je heel erg weinig keuze had om je eigen Focus RS samen te stellen en dat het interieur nogal goedkoop aanvoelde. Natuurlijk, het is en blijft een Focus, maar voor 55 ruggen verwacht je een iets fraaier afgewerkt interieur. Daar is nu gelukkig een oplossing voor.

De specialisten van Carlex gingen weer aan de slag. Het is soms even de vraag of hun inbreng daadwerkelijk wat toevoegt. Bij een moderne Mercedes-Benz of Bentley is het een beetje zonde: die kun je af-fabriek bestellen met geweldige leersoorten. Omdat dat niet kan in de Focus RS, lijkt het dus wel een waardevolle optie te zijn. Hun visie was om de kwaliteitsbeleving naar een hoger plan te tillen, zonder afbreuk te doen aan het karakter van de Focus RS. Tevens laten ze weten dat het het interieur voor een scherpe prijs aangeboden gaat worden.

Het gehele interieur is in zwart leer uitgevoerd. Andere kleuren zijn vast en zeker ook mogelijk. Gelukkig zijn er felgele stiksels die zorgen voor een beetje kleur. Alle panelen en het meubilair zijn nu voorzien van echt leder (vaak zijn de zijkanten van de stoelen alsnog kunstleder). Carlex zorgt ervoor dat alles 100% echt is. Ook het stuurwiel is voorzien van fraai leder en gele stiksels. Ondanks dat Carlex aangegeven heeft dat dit leerpakket heel betaalbaar moet worden, wordt er met geen woord gerept over de prijs.