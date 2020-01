Duurzame Hummers binnenkort een dingetje?

Quinoa, tarwegrassap, wortelsalade, Hummer.

Sommige namen doen bij bij de meeste menen een belletje rinkelen, maar niet vanwege de goede redenen. Namen die een dermate status hebben verworven, dat we het er liever nooit meer over hebben. Zure regen, Joran, Ebola en, eh, TDI, bijvoorbeeld.

Eentje die perfect in dat lijstje past is Hummer. Iedereen weet wat het is, iedereen weet waar het voor staat en iedereen is blij dat het er niet meer is. Er gingen al een tijdje de geruchten dat Hummer terug zou keren. Niet in zijn oude vorm overigens. Nee, Hummer moest het nieuwe EV-merk gaan worden van General Motors.

Volgens de Wall Street Journal zijn we nu dichter bij dan ooit. De nieuwe Hummer wordt waarschijnlijk wel een stukje kleiner dan de H1 en H2 waren, waarschijnlijk meer richting H3-niveau. Het eerste product wordt overigens SUV, maar een pickup. De elektrische pickup is helemaal ‘heet’: Tesla is bezig met de Cybertruck en Rivian is bloedserieus met de R1T.

Het is overigens niet zo dat de Hummer terugkeert als merk. Hummer gaat meer de ‘Maybach’ route bewandelen. Niet sterk genoeg als merk, maar meer dan sterk genoeg als submerk. Voluit zullen de auto’s Hummer by GMC gaan heten, aldus het doorgaans goed ge├»nformeerde Bloomberg. GMC is een merk van GM dat SUV’s en bedrijfsauto’s bouwt. Het grote voordeel is natuurlijk dat Hummer zo gebruik kan maken van het bestaande dealernetwerk.

De eerste elektrische Hummer by GMC kunnen we al snel verwachten. De eerste teaser staat al gepland. Volgens de geruchten gaat niemand minder dan LeBron James tijdens de superbowl reclame het nieuwe merk bekend maken. De pickup schijnt gepland te staan voor 2021, het jaar daarop volgt er een nieuwe SUV.