Nieuwe Hummer wordt slap aftreksel van origineel

Als hij er komt, zal de evolutie het winnen van de traditie.

Het is ondertussen alweer bijna tien jaar geleden dat Hummer failliet ging en stopte met het verkopen van zijn loodzware benzineslurpers. Middenin de crisis vond het Amerikaanse merk zijn waterloo. Sindsdien zijn er geen pogingen gedaan Hummer nieuw leven in te blazen. In zijn oorspronkelijke vorm kan het merk simpelweg zijn plaats niet vinden in de maatschappij. Toch schijnt General Motors stiekem te werken aan de wedergeboorte van Hummer.

Als onderdeel van zijn plan om “volledig elektrisch” te gaan, is het concern druk bezig met het uitzoeken welke auto’s precies aan de strategie onderworpen dienen te worden. Voor de SUV-zijde van het verhaal overweegt General Motors om Hummer terug te laten keren. Wordt Hummer inderdaad teruggebracht, dan zal uiteraard niets hetzelfde zijn.

Althans, als we spreken over de aandrijflijn. General Motors kijkt momenteel namelijk welke crossovers en SUV’s het wil elektrificeren en Hummer wordt absoluut als kandidaat gezien. Volgens de leidinggevenden van GM is het karakter van Hummer perfect om een nieuwe elektrische SUV in de markt te zetten. Een veel ruigere, rauwere SUV zul je immers niet snel vinden. Het is dan overigens wel de bedoeling dat vergeten wordt dat Hummer oorspronkelijk aan het andere uiteinde van het automobiele spectrum te vinden was.

Hoewel de geruchten vanuit redelijk betrouwbare bron (Bloomberg) lijken te komen, moet worden gezegd dat het project nog niet eens in de kinderschoenen staat. Zelfs als GM besluit de Hummer in productie te nemen als EV, dan zal dit pas over enkele jaren gebeuren. Overigens zal Hummer dan hoogstwaarschijnlijk niet als eigen merk terugkeren.