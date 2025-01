Vergeet de bioscoop, IMAX zit nu in je Mercedes

Schat, zin in een avondje bioscoop?

Om vervolgens in je Mercedes te blijven zitten. Maar we gingen toch naar de bios zei je? Ja maar lieverd, dit ís de bioscoop! Deze fictieve conversatie is vanaf nu de werkelijkheid dankzij dit nieuwtje van Mercedes.

IMAX in je Mercedes

Op CES in de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft Mercedes-Benz bekendgemaakt dat in-car entertainment service RIDEVU vanaf deze zomer IMAX Enhanced-films uit de bibliotheek van Sony Pictures gaat aanbieden. De modellen met de nieuwste generatie MBUX van Mercedes komen in aanmerking voor het filmspektakel. Toch leuker dan dat nieuwe iDrive van BMW.

Films als Venom: The Last Dance, Spider-Man: No Way Home en Uncharted zijn met opgepoetste IMAX-bombarie te bekijken in de auto. Wat dit dan concreet heeft te betekenen? Met IMAX Enhanced worden de films digitaal mooier gemaakt, is de audio geoptimaliseerd en krijg je die typische uitgebreide beeldverhouding van IMAX.

Het nadeel? Wij Nederlanders hebben weer eens het nakijken. RIDEVU is namelijk helemaal niet verkrijgbaar in ons land, de dienst is actief in de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.

Mercedes heeft de primeur om de service van Sony als eerste aan te bieden. Het is niet uitgesloten dat auto’s van andere merken ook de dienst gaan aanbieden op termijn. Met RIDEVU kunnen duizenden films bekeken worden door middel van koop, huur of gewoon direct streamen.

Afhankelijk van het model, kun je in een Mercedes-Benz films kijken op maximaal zes schermen in de auto. De bestuurder kan alleen bij de content als de auto stilstaat. Passagiers voor- en achter hebben wel de mogelijkheid om in rijdende toestand een film te kijken.

Met de toevoeging van IMAX Enhanced gaat de filmervaring aan boord van je Mercedes nog een stapje verder. Hoef je ook geen duur bioscoopkaartje meer te kopen. Bovendien heb je een unieke date te pakken. Of je afspraakje het ook een leuker alternatief vindt op de échte bioscoop? Je hebt in elk geval meer privacy.