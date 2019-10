Tesla-fans huilen om glorieuze overwinning Porsche Taycan

Even lekker veel olie op veel vuur gooien.

Zonder dat beide fabrikanten het bedoeld hebben, raakten ze verwikkeld in een grote prestigestrijd. De Porsche Taycan werd als Mission-E al neergezet als de Tesla-killer avant la lettre. De Taycan zou alles kunnen wat een Tesla kan, maar dan met triviale dingen als puike stoelen, een fraai interieur, vele aan kleedmogelijkheden, een prestigieuze badge, een klantvriendelijk dealernetwerk, historie, design en kwaliteit.

Maar dat kwam er niet helemaal uit. Ondanks alle moeite, is de Tesla nog superieur. Op papier, althans. De Tesla is sneller, laadt sneller en doet langer op een accu. Daarbij is de Model S veel ruimer, lichter en véél goedkoper. Sterker nog, het prijsverschil is zó groot dat je ze geen eens concurrenten kunt noemen.

Dat zien ze bij de Duitse zender VOX toch echt heel anders. Bij het programma ‘Automobil’ werden de twee kemphanen tegenover elkaar gezet. De dubbeltest vindt plaats in de stromende regen, wat de uitslag eventueel zou kunnen beïnvloeden. Maar het zal jullie niets verbazen, op Duits asfalt is de Porsche superieur. Dus wat doe je dan als je verliest? Precies, zeuren over vals spelen. De ‘Fansla’s’ doen namelijk huilie huilie en beweren dat de test gesaboteerd is, zodat de Porsche Taycan wint. Het programma is net als de Taycan helemaal Duits, is de conclusie. Wil je ook zien hoe de Tesla Model S vernederd wordt op asfalt? Check dan deze video.