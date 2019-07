Automotive icoon Lee Iacocca overleden

Een in memoriam van een van de allergrootsten.

Net als in de sportwereld heb je in de zakensector succesvolle mensen en echte grootheden. Dat geldt ook in de automotive branche. Lee Iacocca was een absolute grootheid. Hij veranderde namelijk een groot gedeelte van de autowereld zoals wij deze kennen.

Lee Iacocca werd geboren op 15 oktober 1924 in Allentown Pennsylvania. Zijn ouders waren oorspronkelijk afkomstig uit Italië, wat meteen de achternaam verklaart. Altijd al geïnteresseerd in techniek kwam Lee terecht op de Lehigh University, alwaar hij technische bedrijfskunde studeerde. Na zijn studie kwam hij terecht bij de Ford Motor Company.

Ondanks dat hij begon als ingenieur bij Ford, kreeg hij een positie aan geboden bij de sales en marketing in Philadelphia. Iacocca bleek zeer inventief te zijn. In 1956 bedacht hij een betaal-constructie, waarmee klanten voor een 56 dollar per maand in een nieuwe Ford konden rijden. Vanaf dat moment ging het heel erg hard. Het hoofdkantoor was zeer geinteresseerd in de verantwoordelijke persoon van deze succesvolle actie. Iacocca maakte enorme stappen op de carrièreladder in een tijdsbestek van enkele jaren. In 1960 was hij vice-president en algemeen directeur van de Ford-divisie.

Tijdens zijn periode bij Ford was hij verantwoordelijk voor veel successen. In 1962 geeft hij de design- en techniek afdeling de instructie om een nieuwe, sportieve auto te ontwikkelen. De auto moest aan een paar eisen voldoen: een laag gewicht, attractieve styling, een lage prijs, plaats voor vier en de mogelijkheid om de auto aan te kleden zoals men wenst. Het resultaat is de Ford Mustang. Een auto die nog steeds geldt als een van de allergrootste commerciële succes aller tijden in de automotive sector.

Mede dankzij het succes van de Mustang klimt Iacocca nog verder op de carrière-ladder bij Ford. Hij voorzag een groeiende vraag naar zuinigere en compactere auto’s. Eind jaren ’60 begint onder zijn bewind de ontwikkeling van een kleine, compacte auto. Deze auto komt in 1971 op de markt als Ford Pinto, precies rond de energiecrisis. De auto is een verkoopsucces, maar bleek erg gevaarlijk te zijn bij een aanrijding van achteren in verband met een afbrekende brandstofleiding. Gelukkig kende de carrière van Iacocca bij Ford meer hoogtepunten, zoals de Ford Escort, Mercury Cougar en Lincoln Continental MkIII.

Ondanks dat Iacocca het uitstekend deed, werd hij in 1978 ontslagen. Onder zijn bewind behaalde Ford in in 1978 een winst van 2 miljard dollar, maar Henry Ford II (de kleinzoon van Henry Ford) kan slecht overweg met de eigenwijze Iacocca. Hij gaat aan de slag bij concurrent Chrysler. Het ging op dat moment niet al te best met Chrysler. Te hoge kosten, te weinig verkopen en niet al te best modelgamma. Iacocca ziet mogelijkheden om het concern erbovenop te helpen. Daarvoor maakte hij gebruik van zijn eigen ideeën die bij Ford werden afgeschoten. De eerste was de ‘K-Car’-lijn. Een serie compacte auto’s met moderne layout met voorwielaandrijving en een overdwars plaatste motor. De auto’s in kwestie (de Chrysler LeBaron, Dodge Aries en Plymouth Reliant) zijn een enorm succes en helpen Chrysler erboven op.

Nog een belangrijk succes is het ‘Mini-Max’ concept, een praktische personenauto. Deze komen op de markt als Dodge Caravan en Plymouth Voyager en gelden als de eerste echte MPV’s te wereld, eerder dan de Renault Espace. Het laatste wapenfeit van Lee Iacocca was een grote luxe SUV. Een auto waarmee je alles kon doen: zware karren trekken en door de modder ploegen, maar ook boodschappen doen en mee naar je werk rijden. Het resultaat was de Jeep Grand Cherokee. Een soort Wagoneer, maar dan een stuk luxer en verfijnder. Wederom is de auto een enorm succes tot op de dag van vandaag. In 1992 gaat de beste man met pensioen. In de jaren erna blijft Iacocca verbonden aan Chrysler. Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat Lee Iacocca gisteren is overleden. Hij werd 94 jaar oud.