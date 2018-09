11 moderne klassiekers op Nederlands kenteken

Misschien wel gaver dan supercars vandaag de dag.

Lamborghini’s Aventador, Ferrari’s 458 Speciale, Porsches 911 GT2 RS. Auto’s die stuk voor stuk ontzettend gaaf zijn, maar ook een been there done that gevoel geven. Er staan zat hedendaagse supercars en sportauto’s vandaag de dag op Nederlands kenteken en in dit artikel blikken we juist terug. We gaan 10-15 jaar terug in de tijd, toen supercars en sportievere auto’s technisch nog niet zo geweldig waren. De generatie voor de huidige sportauto’s die we vandaag de dag kennen. De kwaliteit van het interieur was soms matig, de techniek duur en onbetrouwbaar en van zaken als een dubbele koppeling was toen nog geen sprake. Dit gaat overigens zeer zeker niet op voor elk model in deze top 11. Om het lijstje gevarieerd te houden slechts één model per merk. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Mercedes CLK63 AMG Black Series

Wat blijft deze gaaf hè. Behoorde ooit toe aan een bekende AB-coryfee.



Audi R8 4.2 FSI

De eerste generatie R8 gaat een klassieker worden. Hou de handgeschakelde achtcilinders zonder al te veel kilometers in de gaten.



Chevrolet Corvette C6 ZR1

Een beul van een auto. Vergt kunde om deze veilig van pomp naar pomp te rijden.



Maserati Quattroporte

Een baas van een zakensedan. Dat is en dat blijft zo.



Rolls-Royce Phantom

We zijn inmiddels aangekomen bij de achtste generatie, maar dat maakt de vorige generatie niet minder indrukwekkend.



Bentley Azure

Ook dit is zo’n slee met een ontwerp waar je U tegen zegt. Nieuw kostte deze Azure bijna een half miljoen euro.



Lamborghini Murciélago Roadster

Een kont waar een Aventador jaloers op mag zijn.



Ferrari Enzo

De Ferrari met de naam van de oprichter. Stiekem stoerder dan een Arie



Porsche Carrera GT

Gaat deze Porsche ooit vervelen?



Aston Martin V12 Vanquish S

Een statige auto die na al die jaren nog steeds een verschijning van formaat is.



Alfa Romeo 8C Competizione

Als Alfa hier toch eens een opvolger van weet te maken..