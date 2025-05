Eerste productieversie van de BMW Neue Klasse 3 is klaar!

Dit is hem dan: de volgende 3 Serie!

Ligt het aan mij of is BMW al jaren en jaren bezig met het aankondigen van de Neue Klasse? De eerste representatieve blik op de nieuwe klasse kregen we begin 2023 met de i Vision Dee. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en komt het moment van de lancering steeds dichterbij. Zo dichtbij zelfs dat de eerste productieversie van de BMW Neue Klasse al af is.

BMW-baas Oliver Zipse heeft de eerste productieauto’s van de nieuwe X3 en 3 Serie onthuld bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Of ja onthullen… De BMW-investeerders krijgen de productieauto’s te zien met een flinke dosis camouflage. Heel lang hoeven we echter niet meer te wachten op een versie zonder masker, maar daarover zo meer.

BMW Neue Klasse

We krijgen helaas maar drie beelden: twee van de aanstaande X3 en eentje waarop de volgende 3 Serie te zien is. Laten we eerst de X3 beter bekijken. Dat is immers de auto die straks als eerste op de markt verschijnt.

Aan de voorkant zien we het inmiddels herkenbare Neue Klasse snoetje. Wat me opvalt, zijn de inkepingen op de hoeken van de voorbumper. Die lijken bedoeld voor extra verlichting. Je zou zeggen dat die brede lichtunits erboven genoeg ruimte bieden voor alle voorverlichting. Daarnaast lijkt de A-stijl bijzonder dun te zijn, wat dan weer het zicht uit de voorruit ten goede komt. Wat verder naar achteren zien we een duidelijke Hofmeister-knik bij de C-stijl.

Door met de ”sportieve sedan die in hetzelfde segment zit als de huidige 3 Serie”. Vreemd genoeg heeft de lage Neue Klasse niet de extra inkepingen in de voorbumper. Hmm. Net als de andere Neue Klasse zijn er fysieke buitenspiegels in plaats van camera’s. Hoera! Ik hoop wel dat BMW wat andere wielen als standaard optie aanbiedt, want met deze velgen ziet de nieuwe 3 Serie er wel heel goedkoop uit.

Volwaardige presentatie komt eraan!

Het einde van de Neue Klasse-campagne komt eraan. Zipse maakt bekend dat de Neue Klasse iX3 binnenkort in première gaat, zonder camouflage! Dat gebeurt op het IAA Mobility in München van 9 tot en met 12 september. Ergens in 2026 moet je de nieuwe iX3 kunnen kopen.

Hierna komt BMW in een stroomversnelling. Tussen nu en 2027 moet het merk meer dan 40 nieuwe of vernieuwde auto’s uitbrengen. Dat doet BMW met ”alle aandrijflijnvarianten”. Daar komt later ook waterstof bij. In 2028 moet het eerste BMW-waterstofproductiemodel in de showrooms verschijnen.

Ben je fan van de Neue Klasse? Dan heeft Zipse goed nieuws: ”Elk toekomstig BMW-model profiteert van onze technologieclusters. De nieuwe designtaal wordt ook in het gehele productaanbod doorgevoerd. Onze klanten krijgen de nieuwste technologie in hun auto, ongeacht welke aandrijflijn ze kiezen.”

We kijken nu al uit naar de nieuwe M3 met Neue Klasse-ontwerptaal.