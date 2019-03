Eigenaar propt Lamborghini V10 in Volvo 245

Hatsekidee.

Wanneer iemand besluit zijn auto van aanzienlijk meer pit te willen voorzien en prettig gestoord genoeg is om een motorwissel te doen, dan is Toyota’s 2JZ-GTE een blok dat vaak wordt overwogen. De zes-in-lijnmotor die vrij eenvoudig duizelingwekkende prestatiecijfers kan produceren, is in de meeste gevallen voldoende extreem voor de eigenaar. Dit kunnen we niet zeggen over de eigenaar van de Volvo 245 in kwestie.

De 245 mag dan uit een tijd stammen waar Volvo’s nog praktisch onverwoestbaar waren, voor de handige knutselaar in bezit van de fraaie stationwagen was dit absoluut niet van belang. Hij wilde vermogen, het liefst zoveel mogelijk.

Zoals gezegd had hij in zijn 2JZ-blok al een fatsoenlijke machine gevonden om dit doel te verwezenlijken, maar na het tegenkomen van een V10 van een Lamborghini Gallardo, besloot hij de Toyota-motor er weer uit te vissen. Hoewel de gillende tiencilinder van de Italiaanse stier absoluut een monster van een krachtbron is, staat de eigenaar voor een behoorlijke taak.

De eigenaar van de Volvo heeft het zichzelf niet per se eenvoudig gemaakt. Hij heeft namelijk een gebroken blok gekocht. De vijfliter tiencilinder komt uit een gecrashte raceauto uit Dubai. Dit betekent dat de beste man de motor eerst zal moeten fixen, alvorens hij hem in zijn 245 zal kunnen plaatsen.

Echter, het plaatsen van het blok zal ook niet zozeer een gemakkelijke klus worden. Het is enigszins vanzelfsprekend, maar de V10 is simpelweg te groot en past niet in de neus van de 245. Wanneer hij het voor elkaar krijgt de motor in de 245 te plaatsen, dan moet hij nog een versnellingsbak vinden die het vermogen van de Lamborghini-motor aankan. Tevens zal hij ook een manier moeten vinden om de stuurkolom, de dynamo en de airconditioning kwijt te kunnen. Lukt het dit hem allemaal, dan zal hij de krachtbron gezellig op kunnen pompen. Met enkele aanpassingen zal hij er 550 pk uit kunnen krijgen.