Tuner trekt BMW-blok uit Supra, plaatst 2JZ

Terug naar af, of zoiets.

Autofanaten met een voorliefde voor JDM-producten zullen ongetwijfeld bekend zijn met de zogenaamde 2JZ-swap. De Japanse zescilinder van Toyota, die de nodige bekendheid vergaarde door zijn tijd voorin de Supra MKIV, wordt sinds jaar en dag gebruikt om onderpresterende auto’s van extra pit te voorzien. Immers, het vermogen van de krachtbron is relatief eenvoudig op te pompen tot krankzinnige cijfers.

De nieuwe BMW-motor die Toyota besloten heeft in de auto te leggen, zal hoogstwaarschijnlijk nog niet zo gemakkelijk tot dergelijke prestatiecijfers komen, maar dat maakt het absoluut geen slechte krachtbron. Toch was de grote horde fans van de Supra aanvankelijk niet per se te spreken over de keuze van de Japanse autofabrikant. Ditmaal is het namelijk absoluut geen “pure” Toyota Supra, maar – heel kort door de bocht – een BMW Z4 met een andere jas.

Bij het horen van dergelijke angstkreten zijn er altijd wel bedrijven die hun graantje kunnen pikken. Dit is ook bij de nieuwe Supra het geval. Een tuner uit Californië, CX Racing, heeft recentelijk aangekondigd met een uitgebreide 2JZ-GTE-swap op de proppen te komen. Zo moet het er ongeveer uit komen te zien.

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe krachtig CX Racing van plan is de zes-in-lijnmotor te maken, zal het bedrijf ongetwijfeld de nodige paardenkracht toevoegen. De relatief oude zespitter is immers minder sterk dan de krachtbron die standaard in de nieuwe Supra schuilgaat. Op zijn hoogtepunt werd de 2JZ-GTE geleverd met 325 pk, dat is 15 pk minder dan de zes-in-lijnmotor in het nieuwe model. Hiermee sprint de auto in grofweg 4 seconden naar de 100 km/u. In de BMW Z4 produceert het blok bijna 390 pk en is hij een fractie van een seconde sneller.

Opmerkelijk is dat de plannen van CX Racing niet zozeer onder luid gejuich worden ontvangen. Hoewel een eventuele 2JZ-swap zou resulteren in een volwaardige Toyota-motor voor de nieuwe Supra, zijn de reacties onder de aankondiging van het bedrijf op Facebook overwegend negatief. Wijzelf vinden het op zich een grappig initiatief, maar moeten uiteraard nog maar zien of het ook daadwerkelijk iets zal worden. Opschieten met die bende, hup!