Honderdduizenden Volkswagens teruggeroepen om dakverlichting

Das ist doch Wahnsinn!

Wederom een zware dag voor Volkswagen. Het Duitse handelsblad Kfz-Betrieb heeft vandaag gemeld dat de Duitse autofabrikant liefst 700.000 auto’s terug naar de garage moet halen voor een noodzakelijke fix. De terugroepactie raakt alleen de nieuwste Tiguan– en Touran-modellen.

De desbetreffende terugroepactie is in het leven geroepen, nadat het blad opmerkte dat een overvloed aan luchtvochtigheid in beide auto’s kan leiden tot een kortsluiting bij de LED-lampen in het plafond. In de meeste gevallen zal dit niet meer dan een lichte brandplek als gevolg hebben. Echter, in het ergste geval kan het complete voertuig in brand vliegen. Niet exact iets waarop je zit te wachten, als je de kinderen op een regenachtige maandagmorgen naar school moet loodsen.

Dit laatste is door een woordvoerder van Volkswagen bevestigd tegenover Reuters. Diezelfde woordvoerder geeft eveneens aan dat Volkswagen momenteel hard werkt aan een oplossing. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel auto’s er precies in Nederland worden getroffen door de terugroepactie. In Duitsland gaat het naar verluidt om tenminste 52.500 voertuigen.