Revolutionaire motor kost minder dan 29 mille in Nederland

Sinds een jaar of tien zijn de autofabrikanten aan het downsizen. Auto’s moeten telkens zuiniger en schoner worden. Veel merken hebben ingezet op turbo-technologie. Op deellast is het mogelijk relatief zuinig te rijden, terwijl er nog wel acceptabel prestaties mogelijk zijn.

Mazda zocht een andere manier om het verbruik (en dus de uitstoot) te drukken. Dat vonden de Japanners in ‘SkyActiv’-technologie. Hierbij werd er gebruik gemaakt van atmosferische motoren met een relatief groot slagvolume. In combinatie met een enorm hoge compressieverhouding wist Mazda echter heel respectabele cijfers te genereren in de NEDC en WLTP cycli. In de praktijk bleek ook dat het werkelijke verbruik minder ver verwijderd was van het daadwerkelijk verbruik, een trend die eveneens de afgelopen 10 jaar telkens aanweziger is.

Vandaag kondigt Mazda de volgende stap aan met de SkyActiv-X motor. Deze motor is namelijk voorzien van SPCCI. Nee, dat is geen programma om statistieken te verwerken, maar staat voor Spark Plug Controlled Compression Ignition. Heel kort door de bocht combineert het de ontsteking (met vonk) van een benzinemotor met de compressieontsteking van een diesel. Zoals jullie weten heeft een dieselmotor geen bougies, vandaar dat we de term ‘zelfontbrander’ bezigen voor dit motortype.

Volgens Mazda combineert dit motortype een soepel motorkarakter aan een superieure gaspedaalrespons. De 2.0 liter grote viercilinder levert 184 pk en 224 Nm. De motor beleeft zijn debuut in de spiksplinternieuwe Mazda 3. Wat de prestaties zijn met deze motor, wordt niet vermeld. Wel dat de wonderschone Mazda 3 met deze motor slechts 4,3 liter benzine verbruikt op 100 km. De motor wordt bijgestaan door een 24V Mild Hybrid systeem. Dit is een kleine elektromotor die verbrandingsmotor ondersteunt.

De motor is leverbaar in de Mazda 3 Hatchback en de Mazda 3 Sedan. Er is keuze uit een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat die Mazda Skyactiv-Drive noemt. Je kan de Mazda 3 met deze motor herkennen aan een bredere uitlaatpijp. Een Mazda 3 SkyActiv-X in hatchback-uitvoering met handbak kost rijklaar 28.610 euro. De motor komt later ook beschikbaar voor de Mazda CX-30. Nu is het nog wachten op de zescilinders en de SkyActiv Turbo.