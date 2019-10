Rotterdam pakt hardrijders aan met drakentanden

Eh, nee, we bedoelen geen haaientanden.

Te hard rijden kan voor veel mensen een bron van ergernis zijn. Niet zozeer op snelwegen, maar wel binnen de bebouwde kom. Je weet wel, daar waar mensen niet alleen met de auto rijden, maar er zijn er ook een heleboel die fietsen, spelen, leven, wandelen en dergelijke.

Je kan een flitskast neerzetten in de bebouwde kom. Maar ja, helpt dat nu echt? Men gaat vooral dan eventjes remmen om daarna weer te rijden. Politiecontrole in de wijken klinkt eigenlijk zo gek nog niet, maar dat vereist erg veel personele bezetting. In Rotterdam hebben ze er een oplossing voor: drakentanden!

Je kan drakentanden zien als het neefje van de haaientanden. De haaientanden zijn voornamelijk bedoeld om aan e geven dat er gestopt dient te worden. De haaientanden moeten een ander effect bewerkstelligen: men moet er langzamer van gaan rijden. De eerste proef wordt nu gedaan op de Beukelsdijk en de Beukelsweg. Op beide wegen mag men niet harder dan 50 km/u te rijden.

Nog een verschil met de haaientanden is de afstand en het formaat van de ‘tanden’. De drakentanden zijn verdeeld over een afstand van 70 meter. Ze worden telkens groter en staan ook telkens dichter bij elkaar. Dit moet de bestuurder de illusie geven dat de weg telkens smaller wordt en dat de chauffeur in kwestie af gaat remmen.

Dan willen jullie natuurlijk nu weten: heeft het succes? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Althans, de mate waarin het succes gevierd mag worden. De drakentanden staan er nu zo’n tweeënhalve week. Naar het schijnt is er enorm veel data die uitgedokterd dient te worden alvorens er keiharde conclusies getrokken worden. Naar het schijnt heeft het wel effect en wordt er langzamer gereden, maar op officiële cijfers moeten we dus nog even wachten.

fotocredit: Jörgen de Koning