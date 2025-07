Maserati overweegt supercar met verbrandingsmotor en handbak

Gaat Maserati weer liefde krijgen met een handgeschakelde supercar?

Het is geen geheim dat het niet superlekker gaat met Maserati. Wat heeft de Italiaanse autofabrikant nodig om weer de harten van oud-klanten en nieuwe kopers aan te trekken? Misschien een stukje heritage op de juiste wijze toepassen?

Een volledig elektrische toekomst lijkt niet het antwoord, in elk geval voor nu. Misschien is het een supercar met de Nettuno V6, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Waar Maserati in het geheim aan werkt komt ten sprake tijdens een interview tussen Maserati en Autocar.

Terug naar de roots in Modena

Tijdens het Goodwood Festival of Speed liet topman Santo Ficili doorschemeren dat Maserati werkt aan een gelimiteerd topmodel. Deze zou gebaseerd zijn op de huidige GranTurismo, maar zich onderscheiden met een belangrijke wijziging in de aandrijflijn. Waar de Nettuno V6 in de GranTurismo en MC20 altijd gekoppeld is aan een automaat, zou deze supercar een handbak krijgen.

Alfa Romeo

Er is een link met Alfa Romeo en dat is natuurlijk geen toeval. Ficili is ook de CEO bij Alfa Romeo en in het verleden hebben er al samenwerkingen plaatsgevonden.

Zo is de Alfa Romeo 33 Stradale gebaseerd is op de Maserati MC20. Gaan we verder terug in het verleden dan is er de Alfa 8C Competizione en de vorige GranTurismo die familie van elkaar zijn. Als het aan Ficili ligt, wordt dat kunstje gewoon herhaald: een exclusieve Maserati én een Alfa-variant, elk met hun eigen karakter.

Onthulling

Een concrete onthullingsdatum is er nog niet, maar volgend jaar viert Maserati het 100-jarig jubileum van zijn eerste raceauto, de Tipo 26. Dat is natuurlijk een uitgelezen moment om een nieuwe halo-car te presenteren.

Een Maserati supercar met V6, handbak, geen elektrificatie en een gelimiteerde oplage? Kom maar door. Dat is toch wel iets waar je het als autoliefhebber warm van krijgt.