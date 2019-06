Allerlaatste Saab 9-3, helemaal nieuw, kan van jou zijn

View this post on Instagram

The opportunity of a lifetime. The last Saab to leave NEVS will soon be up for auction. It’s five-year-old, but brand new and unused. Auctioneer, starting price and terms of sale will be revealed at a later date. #saab #cars #saabcarmuseum #saabfestival #saabfestival2019 #saabfans #saabcars #saabturbo #saabsquad #saablove #saablife #turbo #trollhättan #motorsport #carspotting #carauction #auto #automotive #classiccar #classiccarratings #carphotography #legendarymotorcar #vintagecar #autoauction #carsofinstagram #nevs #futurmobility #swedishcars #swedenchina #sweden #trollhättan