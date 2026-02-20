Groot onderzoek bewijst: plug-in hybride is 300 procent onzuiniger dan gedacht!

En toch betekent dat niet alleen maar slecht nieuws voor de PHEV.

Ik weet het: dit is niet de eerste keer dat er met een boze vinger naar de plug-in hybride wordt gewezen. Er zijn al tal van ‘onderzoeken’ geweest die uitwezen hoeveel viezer een PHEV is dan de opgaven. Er wordt al vanuit de EU gewerkt aan eerlijke tests voor de fabrieksopgaven. Tot die er zijn, doen we het maar met de betrouwbaardere onderzoeken.

Een goed voorbeeld is de studie van het Fraunhofer instituut in Karlsruhe. Wetenschappers van deze Duitse organisatie analyseerde gegevens van ongeveer een miljoen voertuigen van verschillende fabrikanten, geproduceerd tussen 2021 en 2023. Dat lijkt me een mooie steekproef.

De onderzoekers gebruikten de gegevens die de voertuigen regelmatig draadloos verzenden. Hierdoor was het mogelijk om het werkelijke brandstofverbruik van plug-in hybride voertuigen op de weg te bepalen.

Benzineverbruik van PHEV’s ligt veel hoger dan verwacht

Volgens het onderzoek verbruiken de circa één miljoen onderzochte plug-in hybride auto’s gemiddeld 5,9 liter per 100 kilometer. In de volksmond noem je dit 1 op 16,9. Dit is 300 procent meer dan de gemiddelde specificaties van de fabrikant in de EU-typegoedkeuring.

Waarom zijn PHEV’s zoveel onzuinger dan opgegeven?

Je hebt bij de meeste PHEV’s te maken met twee modi: één waarbij voornamelijk de elektromotor wordt gebruikt en de andere de conventionele verbrandingsmotor. Eerder werd aangenomen dat het brandstofverbruik in de “elektrische modus” zeer laag of bijna nul zou zijn. De wetenschappers hebben echter vastgesteld dat dit niet het geval is.

PHEV’s gebruiken zelfs in de ”voornamelijk elektrische” rijmodus 3 liter benzine per 100 kilometer. Wetenschappers vermoeden dat de verbrandingsmotoren in deze voertuigen veel vaker starten dan eerder werd gedacht. Da’s veel meer dan de wetenschappers hadden verwacht. Onderzoeker Patrick Plötz noemt het ”een schok”.

Drie keer zoveel: dat valt alsnog mee

Vergelijk je het benzineverbruik van gewone benzineauto’s, dan doen de PHEV’s het eigenlijk nog niet zo slecht. Neem nou een Hyundai i10, een zeer zuinige benzineauto. de 1,0-liter verbrandingsmotor zonder elektrohulp verbruikt volgens de WLTP 4,8 liter benzine per 100 kilometer, maar in de praktijk komt ie op 5,8 liter. Oftewel, de gemiddelde plug-in hybride is net zo zuinig als een van de zuinigste benzineauto’s.

Porsche steekt de kroon en dat is goed

Vooral Duitse plug-in hybrides blijken een groter slokje benzine te lusten. Zij zouden het hoogste gemiddelde brandstofverbruik hebben. Vooral plug-in hybride modellen van Porsche (de Cayenne en Panamera E-Hybrid) zouden last hebben van een hoog verbruik. Volgens het rapport verbruiken hybride Porsche-voertuigen ongeveer zeven liter brandstof in de “ontladingsmodus” en aanzienlijk meer in de “verbrandingsmotormodus”.

Porsche reageert op het onderzoek. Volgens het automerk hebben ”verschillende gebruikspatronen” invloed op het verbruik. En daar heeft Porsche gelijk in. Merken als Kia, Toyota, Ford en Renault hebben de laagste verbruikscijfers. Maar goed, die PHEV’s worden over het algemeen niet door mensen gereden die van stevig doortrappen en verleiden je er ook niet toe. Een Porsche, Audi, Mercedes, BMW wel.

Via Tagesschau