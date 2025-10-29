Jij raadt nooit van welk merk deze krachtpatser er eentje is

Want een krachtpatser is het.
We zullen je maar meteen uit de spanning helpen, deze krachtpatser komt van Stellantis. Dat merk doet niet alles goed, daarvan zijn voorbeelden te over. Sterker nog, de afgelopen jaren lijkt het concern meer bezig met het herverdelen van merken dan met het bouwen van echte techniek. Maar af en toe laten ze zien dat het nog wél kan. De nieuwe Hurricane 4 Turbo is daar een voorbeeld van.
Het gaat hier over een viercilinder turbomotor die -volgens de reclamemensen van Stellantis- ‘de leegte moet vullen tussen ouderwetse kracht en moderne efficiëntie’. Compact, aluminium, voorzien van directe injectie en een flinke turbo. En hoeveel vermogen levert hij? Best veel, 324 pk bij 6000 toeren. We zeiden toch dat het een krachtpatser is?
Dikke vette krachtpatser
De Hurricane 4 is bedoeld voor modellen waar prestaties tellen, maar waar gewicht en verbruik omlaag moeten. Hij is lichter, schoner en ontworpen om te kunnen samenwerken met hybride systemen. Stellantis haast zich te zeggen dat het hier niet gaat om nostalgie, maar dat het een nuchtere stap voorwaarts is in een tijd waarin veel fabrikanten alleen nog over accucapaciteit praten.
Ironisch genoeg voelt deze motor juist als iets wat Stellantis hard nodig heeft: focus. Geen badge-politiek, geen marketingtaal, maar gewoon een goed stuk techniek. En dat maakt hem interessant, zelfs voor wie het merk de laatste tijd een beetje was kwijtgeraakt.
De Hurricane 4 Turbo zal geen revolutie ontketenen, maar hij bewijst wel dat Stellantis het nog niet verleerd is. Soms is een motorblok precies wat een groot concern nodig heeft om te laten zien dat er nog benzine door de aderen stroomt.
Maak er maar meer. Liefst ook een met 8 cilinders
Reacties
alcantara zegt
Ik had Renault gegokt. Gegokt en verloren.
Johanneke zegt
Geld inzetten op wat voor grote designfout dit blok heeft vanaf nu.
Robert zegt
Keuze te over:
“Key Points
Stellantis has introduced the 2.0-liter Hurricane 4 Turbo, a clean-sheet four-cylinder that produces 324 horsepower and 332 lb-ft of torque—delivering six-cylinder performance with four-cylinder efficiency.
The engine uses Turbulent Jet Ignition (TJI)—a Formula 1–derived system that creates faster, cleaner, and more complete combustion, improving both power and fuel economy while cutting emissions.
Built on a die-cast aluminum block with aerospace-grade plasma cylinder coatings, the Hurricane 4 is designed for hybrid and plug-in hybrid compatibility and will debut in the 2026 Jeep Grand Cherokee before expanding to other Stellantis models.”
Elk van de vetgedrukte opties is een risicofactor
GJZ zegt
Nou nou wat zijn we weer positief!
Als het een VAG product was ging het dak eraf.
Lekker stelletje positivo’s hierboven
Flybywire zegt
Grappig groot nieuws ……volgens mij hadden ze al een 4 cilinder die 320 pk levert. Namelijk die van Alfa Romeo. Dus welk doel dient deze??
Edge zegt
Wordt dat blok überhaupt nog gebruikt? En voldoet die eigenlijk wel aan de nieuwere, strengere emissie-eisen?