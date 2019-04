Deze briljante alleskunner ga jij toch niet kopen

Jullie deden het immers al niet de afgelopen jaren.

Broccoli. Het is heel erg goed voor je, maar bijna niemand gaat het vrijwillig eten. Het is verstandig en precies wat je nodig hebt van voedsel. Mits correct beried is het absoluut niet verkeerd. De verstandige keuze is immers nooit een leuke keuze. Althans, in veel gevallen.

In principe beantwoord de Subaru Outback namelijk aan al je eisen die je kunt stellen. Natuurlijk, het is een verhoogde Legacy met plastic bumpers. Maar ergens in die transitie wordt het méér dan dat. De Outback was voor Nederland té verstandig, slechts een handjevol mensen ziet jaarlijks in dat de iets hogere brandstofkosten bij de werkplaats dubbel en dwars terugverdiend worden.

Op Outback gaat al mee sinds 1993 (toen nog Legacy) Outback en Subaru heeft zojuist de doeken getrokken van alweer de zesde generatie. Uiteraard is de auto gebaseerd op de eveneens net nieuwe Legacy, maar staat de Outback hoger op zijn wielen: de bodemspeling bedraagt 22 centimeter. Veel crossovers en SUV’s in deze klasse hebben inschakelbare vierwielaandrijving middels een Haldex-koppeling. Zo niet de Outback, die heeft namelijk permanente vierwielaandrijving. Op onverhard kun je nog wat stunts uithalen. Natuurlijk niet op Suzuki Jimmy niveau, maar een beetje Volvo XC60 kun je wel voor schut zetten.

In eerste instantie is deze Outback voor de Verenigde Staten bedoeld. Dat is ook logisch, want daar is de auto mateloos populair. De wegen zijn daar niet altijd in even goede conditie en de afstanden kunnen enorm zijn: iets wat de gemiddelde Amerikaan wel kan waarderen. Er zijn twee motoren leverbaar, uiteraard in boxer-opstelling. Het begint met een 2.5 met 180 pk en een 2.4 XT met turbo, goed voor 260 pk. In beide gevallen wordt er automatische geschakeld met een CVT.

Er zijn diverse uitvoeringen: basis, Premium, Limited, Touring en Onyx Edition. Die laatste heeft altijd de turbomotor onder de kap en de extra zwarte accenten. Met de nieuwe Outback pakt Subaru twee grote (voor Europeanen althans) nadelen aan. Met de 2.4 XT motor zullen de prestaties wat beter bij het verbruik passen. Ook heeft het interieur een zeer welkome upgrade gekregen. Hopelijk zal het dit keer een verschil maken. Het is net even wat stoerder en authentieker dan pak ‘m beet een Audi Q3.

