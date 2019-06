Jazeker, deze gele doos op wielen is een Alfa Romeo

Misschien een ideetje voor nu?

Alfa Romeo lijkt weer een beetje de weg naar boven gevonden te hebben. Als een van de weinige merken bieden ze een auto die zowel het netvlies als de innerlijke liefhebber blij maken. De Giulia is meer dan een geduchte tegenstander van de BMW 3 Serie en de Alfa Romeo Stelvio zorgt voor wat solide aantallen. Van de crossovers is het toch een van de mooiste en fijnst rijdende.

Daarnaast heeft Alfa Romeo een heus Formule 1-team met record-coureur Kimi Raikkonen. Natuurlijk, het is een B-team van Ferrari en eigendom van FCA, maar er rijden wel Formule 1 auto’s met Alfa Romeo rond. Aan de onderkant van het gamma is wel ruimte voor verbetering bij Alfa Romeo: de Mito is net uit productie en de Giulietta gaat alweer 9 jaar mee. Alfa Romeo kan wel een goede stroom aan revenuen gebruiken. Wellicht moeten ze het idee van Georgetto Giugiaro gaan toepassen.

In 1976 werd namelijk de ‘Alfa Romeo New York Taxi’ onthuld. De auto werd ontworpen door Italdesign, onder leiding van grootmester Giugiaro op uitnodiging van het New York Museum of Modern Art. Het idee was om te gaan denken aan de toekomst en daar hoorde een nieuw taxiconcept bij. Wie weleens in een oude Crown Victoria of Caprice Classic heeft gezeten zal het opvallen zijn dat de binnenruimte niet in verhouding staat met de buitenmaten. Met andere woorden: je zit behoorlijk krap in een lel van een auto.

De Alfa Romeo New York Taxi Concept was precies het tegenovergestelde. Deze auto was voornamelijk heel erg ruim. Vergeet niet dat het hoekige ontwerp uit 1976 stamt, de Renault Espace en Chrysler Voyager moesten nog bedacht worden. De Alfa Romeo New York Taxi was echter geen traditioneel busje, maar een voorloper op de MPV. De entree was eenvoudig dankzij schuifdeuren. Dankzij de hoekige vormgen was de ruimte enorm. Er konden vijf personen mee. Ook mensen in een rolstoel konden mee, dankzij de lage bodem.

In technisch opzicht was de auto gedeeltelijk gebaseerd op de Alfa Romeo F12. Tegenwoordig denken we bij de naam F12 aan een supercar van Ferrari of een Cabriolet-versie van de 6 Serie, maar de eerste F12 was een bedrijfswagen van Alfa Romeo. De aandrijving was zeer bescheiden te noemen. De New York Taxi was voorzien van een 1.3 viercilinder lijnmotor met 52 pk. Eigenlijk heb je niets meer nodig in New York.

Uiteraard zou het bij een concept blijven. Wel ging Giugiaro verder met uitwerken van het idee, want resulteerde in de Lancia Megagamma. Tegenwoordig is de Nissan NV200 de standaard taxi in New York. Nissan heet een contract waarbij ze de komende jaren het straatbeeld bepalen van The City That Never Sleeps. De Nissan NV200 is niet Amerikaans, heeft een bescheiden viercilinder aan boord en is enorm ruim. Een succesvol concept en goed idee, echter dacht ItalDesign er in 1976 al aan.