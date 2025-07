Goedkopere Kia Sportage PHEV maakt de Hybrid overbodig

De Plug-in Hybrid is nu gewoon een no-brainer.

Kia gaat momenteel extreem lekker in Nederland. Dat komt vooral door de EV3, de Niro en de Picanto, maar de Sportage verkoopt ook nog aardig. En die gaat nu wellicht een boost krijgen, omdat Kia recent de facelift heeft gelanceerd.

Die kon je al bestellen, maar alleen als Hybrid. Vandaag voegt Kia ook de Plug-in Hybrid toe aan de prijslijst. Dat is niet direct spannend nieuws, maar met de prijsstelling is wel wat bijzonders aan de hand. De Plug-in Hybrid prijst namelijk de Hybrid uit de markt.

Waar auto’s normaalgesproken alleen maar duurder worden, is de PHEV juist goedkoper geworden met de facelift. Je hebt nu een Sportage Plug-in Hybrid voor €42.895. Dat is €2.300 minder dan voorheen.

En wat kost de Sportage Hybrid? €42.795. Het prijsverschil is dus welgeteld €100. Voor deze zeer bescheiden meerprijs krijg je 288 pk in plaats van 239 pk én je kunt 67 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat klinkt als een goede deal.

Deze prijsstelling maakt de Sportage Hybrid in één klap overbodig. Tenzij je echt geen stekker wil. Of een caravan hebt die meer dan 1.360 kg weegt… Dat is namelijk wel een voordeeltje van de Hybrid: deze mag 1.510 kg trekken en de Plug-in maar 1.360. Daarmee is de Hybrid toch niet helemaal overbodig.

Qua aandrijving is er verder geen verschil. Zowel de Hybrid als de Plug-in Hybrid zijn standaard voorwielaangedreven. De PHEV is wel tegen een meerprijs van €2.400 leverbaar als 4WD. Dat maakt voor het trekgewicht en het vermogen verder niet uit.

De Sportage PHEV is ook meteen een betere deal dan zijn Hyundai-broertje, de Tucson. Die is €1.100 duurder, terwijl je minder vermogen hebt (255 pk). Dat is slecht nieuws voor Hyundai, want zij verkopen sowieso al minder dan Kia. Terwijl Hyundai nota bene het moederbedrijf is, en hoger in de pikorde staat.