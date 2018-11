Charles Leclerc officieel sneller dan Sebastian Vettel

Een goed begin voor de Monegask!

Tsja, Ferrari. Het ‘nét-niet-team’ van de F1 in 2018. Sebastian Vettel mag dan wel een tweede plaats in het kampioenschap hebben: het gat tussen Hamilton en de Duitser was errug groot. Ondertussen wordt Kimi Raikkonen, de gortdroge Finse snelheidsduivel, gedegradeerd naar het B-Team van Ferrari: Sauber. Hij wisselt met Charles Leclerc.

Laatstgenoemde lijkt misschien het nieuwe jonge bloed wat Ferrari nodig heeft om hard te strijden in 2019. De 21-jarige Leclerc presteert prima bij Sauber en in een Ferrari wil hij de nieuwe Lewis Hamilton worden. Hoe dat in de praktijk uitpakt, weten we volgend jaar. Maar zijn kansen worden verhoogd door het feit dat Leclerc na de GP van Abu Dhabi alvast wat oefenrondjes mocht rijden in de SF71H. De gemeten tijden zijn veelbelovend. Hij noteerde de beste tijd in de na-seizoense oefenrondjes en die tijden zitten op het niveau van Sebastian Vettel. Sterker nog: Leclerc klopte Vettel met een halve seconde. De Monegask noteerde een tijd van 1.36:450, terwijl Vettel in 1.36:812 de baan aflegde.

Komt de cliché: trainingen zijn vrij nietszeggend. Daarom moeten de échte resultaten nog blijken, maar dat Leclerc potentie heeft is nu wel duidelijk. Overigens mochten meerdere coureurs plaatsnemen in hun nieuwe bolides, evenals een paar derde rijders. Dat verklaart de relatief onbekende achternamen in het bovenstaande Twitter-bericht. Eén van de nieuwelingen is Gasly, die eveneens alvast mocht plaatsnemen in de RB14 van zijn nieuwe team. Ook hij reed een snellere tijd dan Verstappen, maar het scheelt weinig. Misschien dat deze jonge nieuwelingen volgend jaar verrassend goed gaan presteren.

Met dank aan Aernoud voor de tip!