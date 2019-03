Yes, er is weer een nieuwe VelociRaptor!

Deze keer iets heter gewassen dan normaal.

De autosalon van Geneve staat traditioneel garant voor nieuws, heel erg veel nieuws. Dat wil niet zeggen dat er daarbuiten geen autonieuws op onze digitale deurmat ploft. Zoals bijvoorbeeld van het Texaanse Hennessey.

Het nieuws is overigens relevanter dan normaal, want ditmaal betreft het een goedkopere auto die we in Europa ook nog weleens tegenkomen. Althans in basis uitvoering kan de Ford Ranger in Raptor-uitvoering geleverd worden. Net als bij de F-150 Raptor is de Ranger Raptor de extra snelle, stoere en luxere variant.

Waar de F-150 Raptor een V6 heeft, moet de Raptor het doen met een 2.3 liter EcoBoost. Standaard levert deze al een niet misselijke 270 pk, maar Hennessey heeft het vermogen op weten te schroeven. Zo is er een nieuw inlaatsysteem, uitlaatsysteem en ECU gemonteerd door de Amerikanen. Het resultaat is een bijzonder optie viercilinder: 350 pk en 521 Nm. Goed voor een 0-96 km/u tijd van 6,1 seconden.

Er is gelukkig meer gebeurd. Het chassis is aangepakt, maar in plaats van het ding verlagen, heeft Hennessey de Ranger dik 10 centimeter verhoogd, ideaal voor de betere zandbakken. Zo is er meer plaats voor de 17″ velgen met enorme BF Goodrich banden.

Dan de prijzen. De totaalprijs is 65.000 dollar, dat is inclusief een splinternieuwe Ranger Raptor. Mocht je al een Ranger Raptor kunnen aanleveren, hoef je slechts 20.000 dollar uit te geven. Beide prijzen zijn inclusief garantie van Hennessey van 3 jaar of 58.000 km. Er worden slechts 500 Rangers in VelociRaptor uitvoering gebouwd.