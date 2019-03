Heeft de 208 het feestje van de Clio verpest?

Het duel van 2019!

Zo af en toe komen twee concurrerende merken met rechtstreekse tegenhangers. In dit geval zijn dat de Peugeot 208 en Renault Clio. Beide auto’s zijn van Franse komaf en beide auto’s opereren in het C-segment. De Renault Clio werd wat eerder gepresenteerd dan de Peugeot 208, maar beide beleven hun publieksdebuut op de Salon van Genève.

Het is alweer de vijfde generatie van Renaults succesnummer. Qua looks is de Clio minder afwijkend van dan de 208 dat is ten opzichte van zijn voorganger. De auto heeft de herkenbare snuit meegekregen die we ook kennen van de Renault Talisman en Mégane. Je zou bijna zeggen dat het een flinke facelift is, maar niets is minder waar. De Clio staat namelijk op het nieuwe CMF-B platform, waar een hele riks Renaults, Nissans en Dacia’s op komen te staan.

Volgens Renault staat deze Clio 30 millimeter lager op zijn poten. We zien het niet direct, dus moeten we de Fransen op hun woord geloven. Wel is de auto wat stoerder geworden dan voorheen. Met name het oranje exemplaar ziet er zo schuin van achteren best gaaf uit. We zijn benieuwd of ‘ie het beter gaat doen dan de 208. Het wordt in elk geval spannend.