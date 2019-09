“Eíndelijk weer een BMW met een normale grille”

Het werd tijd.

Het is een jammerlijke trend, die alsmaar groter wordende neusgaten op auto’s van BMW. Het designelement heeft na een schokwekkende periode op conceptauto’s sinds enkele modellen zijn weg gevonden naar productieauto’s. Momenteel staat het toppunt van deze trend in Frankfurt, in de vorm van de BMW Concept 4. Gelukkig zijn er op diezelfde stand ook auto’s te vinden die eenvoudiger verteerbaar zijn.

De BMW Vision M Next, bijvoorbeeld, is een auto die nog relatief normaal ogende nieren heeft. Het is extra goed nieuws dat uitgerekend deze BMW een fatsoenlijke grille heeft, want het gaat om een concept waarop het merk zijn toekomstige sportieve modellen in zekere zin zal baseren.

Het mag geen verrassing heten dat deze BMW relatief kleine nieren heeft. De ontwerpers hebben zich tijdens het ontwikkelingsproces namelijk laten inspireren door de BMW Turbo, evenals de BMW i8.

Overigens, de BMW Vision M Next is geen volledig elektrische auto. Het is een van de weinige “conventionele” wagens op de IAA in Frankfurt. De auto wordt aangedreven door 600 pk sterke combinatie van een viercilinder en een aantal elektromotoren. Meer over de techniek van het studiemodel vind je in dit artikel.