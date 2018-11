Het goed dus wél goed met Aston Martin

Gelukkig!

Een van de meest geplaagde merken aller tijden is toch wel het Britse Aston Martin. Ondanks dat ze de gaafste auto’s te wereld bouwen, is winst maken nooit echt een dingetje geweest. Niet dat ze het niet wilden bij Aston Martin, het lukte gewoon niet zo vaak. In de jaren ’90 maakte het minder uit, want Ford nam de boel over. De DB7 was de absolute redding voor zijn maker. Daaropvolgend kwamen de DB9, Vanquish en de populaire V8 range. Maar ook toen waren de uitgaven veelal hoger dan de inkomsten. In 2007 is Aston Martin weer los van Ford. Veel te lang werd er voortgeborduurd op de ‘VH’-architectuur met Jaguar (V8) en Ford (V12) motoren. In de tussentijd zijn er een nieuwe DB11, DBS en een nieuwe V8 Vantage bijgekomen. Niet iedereen is even blij met de nieuwe styling, maar niemand kan ontkennen dat in technisch opzicht de auto’s beter zijn dan ooit. Ook zijn de nieuwe motoren hét bewijs dat een V8 of V12 met turbo’s nog altijd fantastisch kunnen klinken.

Vandaag kon collega @RubenPriest mede delen dat het niet al te best gaat met Maserati. Hoe gaat het dan met Aston Martin? Nou, we kunnen daar een positief antwoord op geven. Het gaat namelijk uitstekend met het trotse Britse merk, zo laat Automotive News weten. In het afgelopen kwartaal werd er namelijk 4 miljoen euro winst gemaakt. Dat klinkt niet veel voor een autofabrikant, maar voor een Brits merk dat constant de administratiepapieren met rode papieren moet invullen, is het uitstekend nieuws.

De stijging van de winst komt bijna compleet op het conto van de stijging in de verkopen. Aston Martin verkocht namelijk twee keer zoveel als vorig jaar in dezelfde periode. Tot nu toe zijn er 1.776 Aston Martins verkocht. In Amerika (Noord en Zuid bij elkaar) stegen de verkopen met 185%! In Azië en Oceanië (fijn om te weten dat daar ook Astons rijden) was de stijging iets minder, maar met 133% nog altijd uitstekend te noemen. Nu de ‘ruggengraat’ van Aston Martin helemaal nieuw is en dus goed verkoopt, kan het merk zich bezighouden met uitbreiden. Zo komt er in Wales een tweede productiefaciliteit bij. In kleine oplage zullen speciale projecten als de Valkyrie gebouwd worden, maar de meeste hoop is gevestigd op de Aston Martin Lagonda DBX, een grote crossover.