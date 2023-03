‘Elektrisch rijden is niet de enige manier’: Italië tegen Europees verbod op brandstofauto’s

Er zijn ook andere manieren dan elektrisch rijden om nul-emissies te bereiken, daarom stemt Italië vanmiddag tegen het Europees verbod op brandstofauto’s.

Je kunt van alles zeggen over Italianen, maar lef hebben ze zeker. Nederland heeft altijd een grote mond, maar puntje bij paaltje tekenen we wel altijd bij het kruisje. De Italianen niet, die gaan vanmiddag tegen stemmen! Lekker puh.

Europees verbod op brandstofauto’s

De Europese Commissie wil de verkoop van benzine- en dieselauto’s per 2035 verbieden. BNR weet te melden dat de minister van Energie, Gilberto Pichetto Fratin, heeft gezegd dat ze tegen gaan stemmen. Het Europees Parlement heeft eerder de lichten al op groen gezet en gaf deze maand goedkeuring aan de wet die dit moet realiseren. Met de wet wil Europa de CO2-uitstoot drastisch verminderen: namelijk met 100 procent. Realistisch of grootheidswaanzin? We zullen het zien.

Vanmiddag wordt in Brussel gestemd over de wet. Italië zal zich uitspreken tegen de Europese verordening zegt Pichetto Fratin. Hij voegt toe dat ‘Italië van mening is dat de keuze voor elektrisch rijden niet de enige manier moet zijn om in de overgangsfase nul-emissies te bereiken’. Daar heeft hij wel degelijk een punt. De Italiaanse regering maakte vorige week bekend om met andere landen te willen nadenken over andere manieren om de uitstoot te verminderen. Een van die andere landen is Duitsland. Ook een land met een grote auto industrie.

Duitsland dreigt met veto

Het borrelt bij de Duitsers. Overigens gebeurt dit wel vaker: op het laatste moment nog even moeilijk doen om op de valreep een compromis te sluiten en alsnog in te stemmen. De Duitsers willen namelijk dat het verbod niet gaat gelden voor de zogeheten e-fuels. De transportminister Michael Theurer is van mening dat de Europese Commissie met een voorstel moet komen over hoe e-fuels na 2035 gebruikt kunnen worden. E-fuels zijn synthetische brandstoffen die CO2-neutraal zijn. Meerdere automerken zoals Porsche zijn voorstander van deze brandstof.

De draai van Duitsland is opmerkelijk. Dit maakt de stemming (nog) spannender. Dit artikel zal worden geüpdatet worden bij nieuwe informatie of als we de uitslag weten van de stemming.

Foto: Ferrari F355 Berlinetta, gespot door @robintem