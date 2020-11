Elektrische Alfa Giulia is dan ein-de-lijk hier! - Autoblog.nl

Je moet je alleen niet te veel voorstellen bij de elektrische Alfa Romeo Giulia als je volgend jaar wil leasen…

De Tesla Model 3 is heet. Ondanks dat verkopen tegenwoordig beduidend minder indrukwekkend zijn dan vorig jaar, is het nog altijd een bestseller. Sterker nog, de verkoopcijfers van 2019 waren bijna ‘Kadett-esque’. De tijd dat een importeur dusdanig veel auto’s verkocht van één model in één jaar, ligt al láng achter ons. Erg knap.

Elektrische Alfa Romeo Giulia

Ondanks de vele kwaliteiten (range, prestaties, laadsnelheid en rijeigenschappen) zijn nog niet alle petrolheads om. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat er geen benzinemotor aan boord is. In het D-segment is de viercilinder gemeengoed en dat is niet echt een ‘emotioneel‘ motortype. Als je emotie zegt, zeg je Alfa Romeo. Dus eigenlijk: waarom is er geen elektrische Alfa Romeo Giulia?

Romeo Ferraris

Welnu, dat idee opperden wij al in 2019 en nu, aan het einde van 2020 is deze nog niet in zicht. En toch ook weer wel, want de auto op de foto’s is namelijk een elektrische Alfa Romeo Giulia! Uiteraard ligt er een enorme Anaconda onder het gras. Het project, Furia Rossa genaamd, is afkosmtig van Romeo Ferraris, een tuner die zich bezighoudt met Italiaanse auto’s.

ETCR-kampioenschap

De elektrische Alfa Romeo Giulia (die wel wat lijkt op de GTA) is ontwikkeld om deel te kunnen nemen aan het ETCR-kampioenschap. Dat is een geheel elektrische raceklasse. Volgend jaar worden er zes races gereden. Achter het stuur zit Jean-Karl Vernay. Allereerst: coole voornaam! Veel Europese wordt het niet. Vernay rijdt in het gewone TCR ook voor Alfa Romeo, maar dan rijdt hij in een benzinegestookte Giulietta.

Williams Engineering

Ondanks de Alfa-koets, heeft de elektrische Alfa Romeo Giulia verder niet zoveel met een Alfa te maken. Het accupakket is ontwikkeld en gebouwd door Williams Engineering. Op de achteras zitten twee motoren, die gezamenlijk 500 kW (670 pk) leveren. Naast deze Romeos Ferraris Giulia doen Hyundai (Veloster N ETCR) en Cupra (e-Racer) ook mee aan de emissieloze raceklasse volgend seizoen.