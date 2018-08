Epische faal: Belgische politie-Model S is een vieze diesel

Er is een deel wat de Belgische politie verzwijgt.

Weet je nog een tijdje geleden, dat tijdens de invoering van de Utrechtse milieuzone een sterk staaltje dubbele standaard naar voren kwam? De stroom voor de matrixborden om aan te geven dat je een anti-dieselzone inrijdt, werd aangeleverd door een dieselgenerator. Niet zo slim, om het zo duidelijk te maken. Dit lachertje is ondertussen verholpen, maar gaf toch aan dat tijdens het zuiniger maken van de stad, je soms zaken over het hoofd ziet.

Het Belgische Zaventem zit in zo’n zelfde schuitje. Door het in gebruik nemen van Tesla’s wil het korps hun uitstoot reduceren. Top idee! Helaas gaat er in de uitvoerende fase het één en ander fout. VTM deelt een soort promovideo van de nieuwe politie-Tesla’s en daarin staat een grote groene kast met de tekst ‘Cummins Power Generation’.

Wat is Cummins Power Generation? Simpel: Cummins kennen we van het aanleveren van motoren van de grootste Dodge RAM’s. En dat zijn geen 1.0 Turbo-blokjes, maar dikke dieselmotoren. Oftewel: de kast in dit filmpje is een dieselaggregaat. Met een draad die direct naar de Tesla gaat. De auto stoot niks uit, maar haalt zijn stroom gewoon rechtstreeks uit het duivelssap. Oh, zo slim!

Overigens wordt er meer geblunderd in de video. Aan het einde is de ‘volledig anonieme’ Model S politiewagen te zien. Deze draagt het kenteken 1-POL-101. Ook niet zo moeilijk om te onthouden, dus zo anoniem is dat nou ook weer niet. Project Tesla-dienstauto lijkt op papier misschien goed te werken, maar er wordt een beetje gestunteld in de uitvoerende fase.

Met dank aan Jan voor de tip!