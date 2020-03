Nederlandse dealers en importeurs krijgen uitstel van overheid

Nederlandse dealers en importeurs worden nu ook geholpen door de overheid.

Nederlandse autodealers en importeurs zitten op het moment in zwaar weer. Dankzij het coronavirus zakken de verkopen van nieuwe auto’s helemaal in. Mensen wachten uiteraard liever even de onzekere tijden af, alvorens ze over gaan tot aanschaf van een nieuwe auto. Dealers merken dat meteen en importeurs daardoor dus ook.

BOVAG

Ook de zakelijke markt zorgt voor dalende verkoopcijfers. Het bestellen van een nieuwe leaseauto wordt uiteraard even uitgesteld. Logisch, bedrijven hebben nu wel andere uitdagingen dan het up-to-date houden van hun wagenpark. Dat gaat ten koste van de Nederlandse dealers en importeurs. Gelukkig gaat de overheid hen helpen. Althans, de overheid komt de Nederlandse dealers en importeurs tegemoet. Dat meldt de BOVAG aan de Auto-update van BNR.

Uitstel van BPM-betaling

Dat wordt gedaan in de vorm van uitstel van betaling. De belasting die wordt geheven op personenauto’s (BPM) mag nu iets later betaald worden. Normaal gesproken moest elke maand deze aanschafbelasting betaald worden. Dat is nu iets later, nu moet het per kwartaal afgedragen worden.

Meer lucht

Dit kan de betreffende dealer of importeur net even wat meer lucht geven. Het geld blijft net even iets langer in de kas. Het is overigens een hulpmiddel dat de dealers even uit de brand helpt, maar niet houdt. De belasting zal immers alsnog afgedragen moeten worden. Daarbij zijn de vooruitzichten ook niet al te best. Sowieso vallen er rake klappen in de autobranche op het moment, want men rijdt bijna niet meer. Dit zorgt ervoor dat garages, schadeherstelbedrijven en onderdelenleveranciers uiteindelijk ook in zwaar weer terechtkomen.

Aanvullend

De regeling geldt overigens bovenop de regelingen die al aangeboden zijn door de overheid begin deze week. Het is een aanvullende regeling omdat de dealers en importeurs extra hard getroffen worden. Hoe lang de regeling gaat gelden is nog niet bekend.

Fotocredit: een heleboel BMW’s i8 van @row1 via Autojunk.