Renault bevestigt toekomst nieuwe Twingo

Niets is zo moeilijk als een kleine, goedkope en briljante auto ontwerpen. Natuurlijk heeft Gordon Murray met de McLaren F1 een absolute automobiele mijlpaal bereikt, maar de Renault Twingo die rond dezelfde periode uitkwam was nog veel knapper en briljanter.

De Twingo was klein, licht, zuinig, ruim, relatief comfortabel, modern, praktisch en werkelijk spotgoedkoop. Het was de Eend van de jaren ’90. Commercieel gezien heeft de Twingo Renault ook geen windeieren gelegd. De tweede generatie van de Twingo was iets generieker en de derde generatie. Tsja, dat is een verlengde Smart met een Renault logo erop. Best een guitig autootje, zeker in GT-trim. En je hebt achterwielaandrijving, maar ook een van de meest overijverige tractiecontrole en ESP systemen aller tijden.

Het is niet zo dat de huidige generatie het heel erg slecht heeft gedaan. Renault wist er jaarlijks o’n 4.000 te voorzien van een geel kenteken. Helaas kwam vorig jaar het klad in de verkopen en halveerde de verkoopcijfers naar iets meer dan 2.000 Twingo’s. Hoe nu verder?

Het Franse AutoPlus heeft goed nieuws: de Twingo blijft gewoon onder ons. Renault heet bevestigd dat dat (onlangs gefacelifte) Twingo gewoon leverbaar blijft. Maar wel is er een grote verandering: alle Twingo’s worden elektrisch. De auto gaat Twingo Z.E. heten. Het is natuurlijk de Franse variant van de Smart Electric Drive. Niet alleen qua concept, maar ook qua aandrijflijn. Die zal hoogstwaarschijnlijk identiek zijn.

De Twingo Z.E. zal hoogstwaarschijnlijk onder de Zoe gepositioneerd worden. Dat is op zich ook wel logisch, want de Zoe werd onlangs ingrijpend verbeterd. Het interieur ging er met sprongen op vooruit en dankzij nieuwe accupakketten kan de Zoe veel verder op een lading rijden. Dat laat ruimte voor een eenvoudige stadsauto met een kleiner accupakket (waarschijnlijk 17,5 kWh), kleinere reikwijdte (160 km) maar ook een veel zachter prijskaartje. De Twingo Z.E. wordt op de Salon van Genève onthuld.