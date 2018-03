Elon Musk geeft een voorzetje aan Donald Trump

Ooooh he goes for the ally-oop!

In het verleden hebben Elon Musk en Donald Trump weleens met de hoorns tegenover elkaar gestaan. Elon vond het idioot dat Trump aangaf lak te hebben aan het Parijse klimaatakkoord. Voor de fittie fungeerde Elon overigens als adviseur in twee Advisory Councils in de vroege dagen van het Trump-regime.

Maar in de wereld van big business en grote ego’s, kan je soms niet anders dan je ego aan de kant schuiven en (tijdelijke) nieuwe verbonden sluiten met ‘de vijand’. Principieel zijn levert namelijk vaak geen brood op de plank op en Elon’s toko kan wel wat brood gebruiken om de (elektro)motor draaiend te houden. Musk’s eigen joekelige bonussen zijn daar immers ook van afhankelijk. Tenminste, mits hij enkele aandeelhouders die momenteel aan het morren zijn over zijn beloningspakket weet te overtuigen van de noodzaak hiervan.

Enfin, met een paar miljard goede redenen in het achterhoofd, heeft Elon zijn kans gegrepen toen hij merkte dat hij mogelijk financieel gewin kan halen uit de handelsoorlog die The Donald aan het ontketenen is. Sowieso is Elon niet vies van een een-tweetje met een sterke leider. Met een serie van Tweets richting de POTUS deed hij zijn beklag over de, in zijn ogen oneerlijke, discrepantie tussen invoerheffingen op auto’s in China en de Verenigde Staten:

De Muskias begint met deze retorische vraag:



Vervolgens volgen de keiharde feiten:



Ah, een analogie, daar houden we van:



Nog een interessant puntje, Musk klaagt over het feit dat hij geen bedrijf in China kan kopen. Dit is interessant omdat Elon vorig jaar bezig was met het opzetten van productiecapaciteit in Shanghai. Dit ging uiteindelijk onverwacht niet door, naar verluidt mede omdat Tesla niet voor honderd procent eigenaar mocht zijn van de nieuw te bouwen fabriek.



Om het af te maken voegt Elon er nog een sneertje naar Trump’s nemesis Barack Obama aan toe, zodat hij helemaal zeker weet dat hij Trump’s aandacht heeft.



Alles wat Donald nu nog moet doen is deze niet te missen assist in het netje werken.