Een Koenigsegg Regera crashtesten, dat doe je zo!

Wanneer een auto enkele miljoenen euro's kost, dan moet er een andere manier worden bedacht.

Voor de gemiddelde autofabrikant is het afhandelen van crashtests een peulenschil. Merken als Volkswagen, Renault en Toyota verkopen en produceren jaarlijks miljoenen auto’s, dus kunnen ze het zich veroorloven tientallen, honderden of zelfs duizenden auto’s in te zetten om uit te vinden of deze wel veilig genoeg zijn voor het publiek. Bij Koenigsegg zit de vork net even anders in de steel.

Aangezien de Zweedse hypercarfabrikant ieder jaar slechts een aantal handenvol auto’s in elkaar zet, is het praktisch onmogelijk om net zoveel auto’s als andere merken over te leveren aan instanties als Euro NCAP. Niet alleen zou Koenigsegg op deze manier miljoenen euro’s verliezen, de wachtlijsten voor klanten zouden als gevolg nog langer worden dan ze momenteel al zijn. In feite zou het in een dergelijke situatie een geheel productiejaar aan auto’s kwijtraken, enkel aan crashtests.

Dit kan nooit de bedoeling zijn, zo begrijpen ook de veiligheidsinstituten. Hierom laten ze Koenigsegg de zaken afhandelen op een alternatieve wijze. In een nieuwe video leggen Christian von Koenigsegg en David Tugas, de homologatiemanager van het bedrijf, uit hoe zij dit precies oplossen.

Met de Regera als voorbeeld wordt toegelicht hoe Koenigsegg zijn auto’s alsnog door de verschillende internationale tests weet te helpen. Het merk vertelt dat het alle proeven afwerkt met één chassis. Door het desbetreffende chassis (wanneer nodig) nieuwe koolstofvezel onderdelen te geven, kan het de procedures doorstaan. Overigens gaat het om een exemplaar dat niet volledig is voltooid, maar enkel de benodigde stukken draagt die voor de tests van belang zijn. Deze krijgen er vervolgens flink van langs, zoals in onderstaande video is te zien.