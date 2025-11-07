Elon Musk is officieel een biljonair en geeft meer duidelijkheid over de Roadster

We hebben een demodag én een geplande productiestart.

”Heb je weleens andere aandeelhoudersvergaderingen gezien? Dat zijn snoozefests. Die van ons zijn geweldig. Ik bedoel, kijk eens om je heen”, vertelt Elon Musk aan een vrolijke menigte. Zojuist is er gestemd door de Tesla-aandeelhouders over zijn beloning van 1 biljoen dollar. Of 1 trillion dollars zoals de Amerikanen zeggen. Of een één met twaalf nullen. $ 1.000.000.000.000 dus.

Bij de Annual Shareholder Meeting van vannacht kwamen wat aandeelhouders aan het woord om hun complimenten, maar opvallend genoeg ook ongenoegen uit te spreken over de gang van zaken bij het bedrijf. De negatieve tonen konden dan ook rekenen op boe-geroep uit de zaal waar de presentatie werd gegeven. Hoe dan ook; wanneer puntje bij paaltje komt, is Musk nog altijd enorm geliefd onder de investeerders. 75 procent van de aandeelhouders stemde voor de nieuwe beloning van Musk.

Toekomstplannen Tesla

Wanneer Musk het podium op komt, klinkt er applaus en feestmuziek waar een stel robots op staan te dansen. Een paar dansmoves van Musk kunnen natuurlijk niet ontbreken. Vervolgens oreert de grote baas zoals gewoonlijk. Hakkelend over zijn eigen woorden die enorm veel beloven.

Zo wordt 2026 een belangrijk jaar voor Tesla. De productie van de Semi-vrachtwagen, Cybercab en Optimus-robot moet volgend jaar van start gaan. Die robot gaat de economie volgens Musk ”tien keer zo groot maken” en zal werken als een ”R2D2 of 3CPO, maar dan beter”.

De Cybercab gaat ook van de fabrieksband rollen. De vraag is of we daar in Europa iets van meekrijgen. Musk benoemt de regelgeving in Europa en is verbijsterd dat de volledig zelfrijdende Tesla’s nu nog niet legaal zijn. Hij heeft miljarden kilometers aan data die aantonen dat FSD veilig is. ”Er staan mensenlevens op het spel”, heeft hij naar eigen zeggen betoogd in een gesprek met een Europese beleidsmaker. Vervolgens roept hij Europese Tesla-klanten op om de toezichthouders te blijven pushen om autonome auto’s legaal te maken. Of tenminste, die van Tesla.

En de Roadster dan?

De grote ontbrekende factor bij de aandeelhoudersvergadering is de vliegende, 007-achtige Roadster. Het model zou dit jaar nog gepresenteerd worden met een epische demo. Pas na een vraag uit het publiek begint Musk over de Roadster. Hij bevestigt dat andere Tesla-modellen geen James Bond-technologie krijgen.

Hij vervolgt: ”De productonthulling van de Roadster 2 – die heel anders zal zijn dan wat we eerder hebben laten zien – dat demo-evenement vindt plaats op 1 april volgend jaar.” Dat is dus niet meer in 2025 zoals eerst het plan was. Voor je kunt zeggen ‘dan is het een 1-aprilgrap’ zegt Musk: ”Ik kan het nog ontkennen, want ik kan zeggen dat ik maar een grapje maakte. Maar voorlopig mikken we op 1 april, voor wat volgens mij de meest opwindende demo van alle producten zal zijn, of het nu werkt of niet.”

Naast een eerste kennismaking met de nieuwe Roadster geeft Musk ook aan wanneer de productie van de sportauto moet beginnen. ”En dan denk ik dat de productie ongeveer 12-18 maanden daarna plaatsvindt. Ik denk dat de productie ongeveer een jaar of zo daarna plaatsvindt”, zegt de biljonair. Eerst zien, dan geloven.