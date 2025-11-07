Elon Musk is officieel een biljonair en geeft meer duidelijkheid over de Roadster

We hebben een demodag én een geplande productiestart.
”Heb je weleens andere aandeelhoudersvergaderingen gezien? Dat zijn snoozefests. Die van ons zijn geweldig. Ik bedoel, kijk eens om je heen”, vertelt Elon Musk aan een vrolijke menigte. Zojuist is er gestemd door de Tesla-aandeelhouders over zijn beloning van 1 biljoen dollar. Of 1 trillion dollars zoals de Amerikanen zeggen. Of een één met twaalf nullen. $ 1.000.000.000.000 dus.
Bij de Annual Shareholder Meeting van vannacht kwamen wat aandeelhouders aan het woord om hun complimenten, maar opvallend genoeg ook ongenoegen uit te spreken over de gang van zaken bij het bedrijf. De negatieve tonen konden dan ook rekenen op boe-geroep uit de zaal waar de presentatie werd gegeven. Hoe dan ook; wanneer puntje bij paaltje komt, is Musk nog altijd enorm geliefd onder de investeerders. 75 procent van de aandeelhouders stemde voor de nieuwe beloning van Musk.
Toekomstplannen Tesla
Wanneer Musk het podium op komt, klinkt er applaus en feestmuziek waar een stel robots op staan te dansen. Een paar dansmoves van Musk kunnen natuurlijk niet ontbreken. Vervolgens oreert de grote baas zoals gewoonlijk. Hakkelend over zijn eigen woorden die enorm veel beloven.
Zo wordt 2026 een belangrijk jaar voor Tesla. De productie van de Semi-vrachtwagen, Cybercab en Optimus-robot moet volgend jaar van start gaan. Die robot gaat de economie volgens Musk ”tien keer zo groot maken” en zal werken als een ”R2D2 of 3CPO, maar dan beter”.
De Cybercab gaat ook van de fabrieksband rollen. De vraag is of we daar in Europa iets van meekrijgen. Musk benoemt de regelgeving in Europa en is verbijsterd dat de volledig zelfrijdende Tesla’s nu nog niet legaal zijn. Hij heeft miljarden kilometers aan data die aantonen dat FSD veilig is. ”Er staan mensenlevens op het spel”, heeft hij naar eigen zeggen betoogd in een gesprek met een Europese beleidsmaker. Vervolgens roept hij Europese Tesla-klanten op om de toezichthouders te blijven pushen om autonome auto’s legaal te maken. Of tenminste, die van Tesla.
En de Roadster dan?
De grote ontbrekende factor bij de aandeelhoudersvergadering is de vliegende, 007-achtige Roadster. Het model zou dit jaar nog gepresenteerd worden met een epische demo. Pas na een vraag uit het publiek begint Musk over de Roadster. Hij bevestigt dat andere Tesla-modellen geen James Bond-technologie krijgen.
Hij vervolgt: ”De productonthulling van de Roadster 2 – die heel anders zal zijn dan wat we eerder hebben laten zien – dat demo-evenement vindt plaats op 1 april volgend jaar.” Dat is dus niet meer in 2025 zoals eerst het plan was. Voor je kunt zeggen ‘dan is het een 1-aprilgrap’ zegt Musk: ”Ik kan het nog ontkennen, want ik kan zeggen dat ik maar een grapje maakte. Maar voorlopig mikken we op 1 april, voor wat volgens mij de meest opwindende demo van alle producten zal zijn, of het nu werkt of niet.”
Naast een eerste kennismaking met de nieuwe Roadster geeft Musk ook aan wanneer de productie van de sportauto moet beginnen. ”En dan denk ik dat de productie ongeveer 12-18 maanden daarna plaatsvindt. Ik denk dat de productie ongeveer een jaar of zo daarna plaatsvindt”, zegt de biljonair. Eerst zien, dan geloven.
Reacties
cdlop01 zegt
Tikje absurd is het wel.
Dymff zegt
Wat een enorme Sheeples zijn die tesla lui. Nog steeds denken dat die roadster er komt. En nu moet ie ook nog kunnen vliegen!
Er zitten nog wel wat haakjes aan dat aandelenpakket van Elon.
Er voor 1 miljoen aan van die taxi’s verkocht worden en 1 miljoen van die robotmensjes. Daarnaast moet het bedrijf over 10jaar 8.5 miljard ofzo waard zijn.
Ik snap overigens nog steeds niet wat men in tesla auto’s ziet. Saaie hokken
Johanneke zegt
Goed D segment vervoer voor een scherpe prijs. De auto’s zijn niets mis mee. Ben benieuwd wat je dan vindt van een Golf, iedere Skoda, iedere Toyota, etc.
Dymff zegt
Ik koop nog liever een Multipla dan dat ik een Tesla gratis krijg.
Beantwoord dat je vraag 😄
maarteno zegt
Ter waarde van 1 miljoen of moeten er 1 miljoen taxi’s en robots zijn…is nogal een verschilletje
coupedriver zegt
Het is momenteel 1.48 biljoen dollar gewaardeerd. (Maar zeker niet waard) Het is een gigantische zeepbel. Maar wanneer ze springt weet niemand…
ty5550 zegt
Nou nou, iemand wil wel heel graag zijn bonus en is weer volop de koers aan het oppompen.
Buiten musk zijn hype Tesla luchtkasteel is:
-Tesla is het dodelijkste merk in de VS (dodelijke crashes per x gereden miles) en maakt FSD constant gigantisch gevaarlijke blunders. Ze zijn het minst open merk qua autonome crashdata en gaan zelfs zo ver dat ze automatisch data verwijderen van gecrashte Tesla’s om vervolgens in de rechtbanken jaren te liegen dat er geen crashdata is. Als je autonome rijden zo veilig is, dan zou je een stuk meer open zijn..
-Zijn de verkopen in Europa (oktober) weer totaal aan het instorten t.o.v. het voorgaande jaar:
Spain: 30.6% Decline (393 vs 566) 📉
Italy: 47.1% Decline (256 vs 484) 📉
Netherlands: 47.9% Decline (645 vs 1,238) 📉
Norway: 50.2% Decline (671 vs 1,348) 📉
Portugal: 58.7% Decline (144 vs 349) 📉
Austria: 64.5% Decline (97 vs 273) 📉
Finland: 67.6% Decline (47 vs 145) 📉
Sweden: 88.7% Decline (133 vs 1,175) 📉
Germany: 53% Decline (750 vs 1.607) 📉
France: 83.7% Growth (1,784 vs 971) 📈
Enkel frankrijk had een gigantische stijging door tijdelijke belastingsvoordelen.
coupedriver zegt
België: okt25 426 1,25% VS okt24 1 373 3,77% -947 -68,97%.
Ytd -56,34%
En niet te vergeten dat ze op de auto’s momenteel geld verliezen zelfs.
coupedriver zegt
Crazy!
verdebosco zegt
Wat heeft Musk nu getoond na 2020? Toch helemaal niks nieuws meer? Een Cybertruck van inferieure kwaliteit die hier niet eens de weg op mag. Robotaxi’s die niet zonder ongelukken kunnen. Facelifts van bestaande modellen. Maar ook X is niks bijzonders, ‘gewoon’ een rechtsextreme versie van Twitter. En SpaceX .. indrukwekkend. Maar niks nieuws richting de Maan, Zon of Mars. En wel die aandeelwaarde omhoog kletsen terwijl de verkoop daalt. En dan die idiote bonus. Om straks nog meer macht te hebben.
Of uit eigen zak die reis naar Mars te kunnen bekostigen. Dat laatste hoop ik: hoe eerder hoe beter.
kniesoor zegt
De Europeanen worden dus kennelijk geacht zich in te zetten als onbezoldigd pleitbezorgers voor Teslala’s FSD. Ter meerdere eer en glorie van Teslala/Musk zelf. Kan me niet voorstellen, dat een Europeaan zich zo makkelijk voor een commercieel karretje laat spannen als de gemiddelde Amerikaan. Tenzij-ie er flink baat bij heeft, het product een grote toegevoegde waarde heeft. Die zie ik vwb FSD niet, vind het meer een gadget.
utregcity zegt
Miljoenen Amerikanen hebben niet te eten, maar meneer kan z’n geld niet eens meer tellen. Vreemde wereld.
carguy24 zegt
Het is natuurlijk een idote bonus maar hij moet wel eerst zo mogelijk nóg idiotere doelstellingen halen. Zelfde discussie was er jaren geleden en toen dacht iedereen dat de targete nooit gehaald zouden worden en dit jaar heeft tesla toch uit moeten keren want meeste targets gehaald
Mike zegt
En toch blijf ik wel benieuwd naar de productie versie van de roadster zonder gekke raketten en dergelijke
mashell zegt
Je kunt natuurlijk gemakkelijk een enorme bonus afspreken als je er onhaalbare targets aan hangt en die bonus dan specificeert te laten uitbetalen in extra uitgegeven aandelen, dus niet in echt geld. Mocht hij de targets toch halen hebben de aandeelhouders er een enorme koerswinst gekregen, mocht hij de targets niet halen dan hebben ze gratis meer aandacht van Musk voor Tesla en minder voor zijn andere hobbies gekregen. Het is natuurlijk absurd maar de aandeelhouders kunnen er eigenlijk niet aan verliezen.
smeck zegt
“Hij heeft miljarden kilometers aan data die aantonen dat FSD veilig is”
Misschien op de enorm brede, lege en rechte wegen in de VS. Hier in Nederland werkt de adaptive cruise control niet eens veilig en maakt regelmatig een noodrem op de snelweg als er ergens op een flyover een werkzaamheden bordje staat, niet bruikbaar als het regent of als er net op het verkeerde moment een insect voor de camera vliegt.
Ik mag ook hopen dat die FSD taxi’s in Europa nooit worden toegelaten, want dan gaan we pas echt een stijging in ongelukken zien.